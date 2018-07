El gran 'chollo' para ahorrar en tus compras de la 'vuelta al cole'

Son muchas las personas que aprovechan los meses de verano para adquirir todos los útiles y materiales que requerirán sus hijos en el nuevo curso escolar FRAN JUSTICIA Martes, 24 julio 2018, 10:07

Si eres padre, sabes de sobra que las vacaciones de verano no acaban siendo ese periodo de descanso y relax que todo el mundo va vendiendo, y es que, a pesar de que aún quedan algunas semanas para que comiencen de nuevo las clases, si no quieres formar parte de esos padres que se quedan sin los libros y sin materiales para sus hijos, lo mejor es empezar a buscar como loco estos útiles aunque estemos en pleno verano.

Además, si adquieres ahora los libros y el resto de los materiales que tus hijos necesitarán durante el próximo curso escolar, podrás beneficiarte de jugosos descuentos en su compra, y es que, si bien este tipo de artículos no suele ser susceptible de rebajas, sí hay marcas como Vertbaudet, que ofrecen descuentos y ofertas en mobiliario, ropa, mochilas y mucho más para la 'vuelta al cole'.

Uniformes

La conocida marca está inmersa actualmente en su tercer paso de rebajas, por lo que todavía es posible encontrar algunas gangas en polos, pantalones y faldas, tres artículos clave de cara a crear el uniforme perfecto para tu hijo o hija. Vertbaudet ofrece hasta un 70% de descuento en más de 800 artículos, pero ojo, sólo tienes hasta el 19 de agosto para beneficiarte de los 'chollazos' de estas terceras rebajas de la firma.

Mobiliario

En la tienda online de Vertbaudet también podrás encontrar todo lo necesario para crear un ambiente idóneo en el que tu hijo pueda comenzar sus estudios. Si este año le toca comenzar con los exámenes, no dudes en hacerte con un escritorio cómodo y amplio y, sobre todo, con una silla que garantice la buena salud de su espalda. El catálogo de la marca es amplio, por lo que no dudes en echarle un ojo para encontrar el mejor mobiliario para la habitación de tu pequeño, desde sillas y mesas hasta armarios o estanterías, pasando por cajas organizadoras para los apuntes, etc.

Mochilas

Por otro lado, también podrás adquirir en Vertbaudet la aliada perfecta para que tu peque traslade a la escuela sus útiles escolares de forma cómoda y segura, es decir, una mochila. Hay de todos los estilos y diseños que puedas imaginar, ¿cuál será la favorita de tu peque?

Además de estos productos que te he comentado, en Vertbaudet también puedes encontrar ropa deportiva para la clase de Educación Física, estuches, gorras, bañadores… En definitiva, todo lo necesario para que tu hijo comience el nuevo año escolar de la mejor posible sin que ello implique tu ruina económica.