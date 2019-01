«Para ser gobernante hay que ser puro y perfecto» BLOG «Les deseo suerte a los nuevos y que, cuando acaben su mandato, dejen una Andalucía mejor que la que se encontraron cuando llegaron, que es lo que queremos todos los ciudadanos independientemente de nuestras ideas» JUEZ CALATAYUD Viernes, 18 enero 2019, 00:24

Lo he dicho y he escrito más de una vez: si en alguna ocasión algún partido cometiera el desatino de ofrecerme un cargo en un gobierno, no podría aceptarlo porque he copiado en algún examen, los libros me los escribe Carlos, he comprado alguna cosa en el top manta, me he bajado música de Internet… Es decir, que soy una persona normal que alguna vez he cometido errores que podrían tipificarse como faltas o delitos leves. Y para ser gobernante hay que ser puro y perfecto.

