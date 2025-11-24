Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Girona acogerá en marzo la XIX edición de los Premios GENIO Innovación

El plazo para la presentación de candidaturas estará abierto desde el 24 de noviembre de 2025 hasta el 13 de enero de 2026

Colpisa

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:08

Comenta

Los Premios GENIO Innovación celebrarán su decimonovena edición los días 11 y 12 de marzo de 2026 en Girona. Promovidos por Vocento.Medios con la ... asesoría estratégica de SCOPEN, estos galardones rinden un reconocimiento a la innovación en la comunicación, premiando a las empresas y profesionales que han apostado por ella en sus estrategias de marketing y comunicación.

