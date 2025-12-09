La Generalitat de Cataluña declara la emergencia para frenar la peste porcina africana

El Govern catalán ha declarado este martes la emergencia en toda Cataluña para aquellas actuaciones destinadas a contener, prevenir y paliar los efectos y contagios ... de la peste porcina africana. En paralelo, el Govern ha aprobado un paquete de medidas urgentes para dar respuesta al impacto económico y sanitario provocado por la enfermedad, cuando se cumple ya la segunda semana desde su detección en el parque natural de Collserola, en Barcelona, tras la aparición de dos jabalíes muertos.

¿Qué implica declarar la emergencia en las actuaciones relacionadas con el brote? Ante la rápida propagación del virus y el riesgo de que algún animal pueda escapar de la zona de confinamiento y extenderse al resto del territorio o, incluso, a otras comunidades autónomas, el Govern considera necesario declarar la emergencia en determinadas actuaciones, de acuerdo con lo previsto en la ley de contratos del sector público.

Así, se tramitarán de emergencia todos los contratos de servicios, suministros y, en su caso, obras que adjudique la Generalitat o su sector público, que tengan como finalidad contener o paliar los efectos y contagios de la fiebre porcina africana y posibles mutaciones o variantes del virus. Entre estas actuaciones incluidas en la contratación de emergencia, está el suministro de material veterinario, servicios de laboratorio o medicamentos, equipos de protección (detectores, mascarillas, guantes, jabón higiénico y dispensadores, etc.), así como los servicios de limpieza, recogida y tratamiento de residuos.

También están incluidos el suministro de vehículos y combustible, ordenadores portátiles, tabletas, teléfonos móviles, drones, cámaras termosensibles, trampas, armas y munición, así como servicios de alojamiento y restauración del personal que participe en las labores de prevención y servicios de desinfección o limpieza de equipos. Además de los servicios de vigilancia, transporte y eliminación de animales muertos, servicios o suministro de señalización, comunicación o publicidad, instalación de módulos prefabricados o aseos provisionales para el personal que participa en las labores de extinción y contención de la fiebre porcina.

La peste porcina africana es una enfermedad vírica altamente contagiosa que afecta al cerdo doméstico y al jabalí silvestre. Algunas variantes pueden causar la muerte del 100% de los animales infectados, según fuentes del Ejecutivo catalán. Aunque no es una enfermedad que se transmita a las personas, su impacto es especialmente grave por las importantes pérdidas económicas que puede generar, tanto por la mortalidad de los animales como por las afectaciones en el mercado productor porcino. No obstante, de momento, todos los animales infectados eran jabalíes salvajes y el virus no consta que haya entrado a ninguna granja de cerdos.

El Govern ha creado una línea de ayudas y subvenciones de 10 millones de euros, ampliable con 10 millones más, para mitigar el impacto económico que pueda provocar la enfermedad. También se amplía la línea de préstamos del Instituto Catalán de Finanzas, destinada a empresas y entidades afectadas por emergencias climáticas, para incluir como posibles beneficiarios a empresas castigadas por el brote.

Mientras, la peste porcina ha llegado ya a un juzgado de Barcelona. La Guardia Civil y los Mossos han presentado el primer atestado sobre el origen del brote en un juzgado de Cerdanyola del Vallès, en Barcelona. Fuentes judiciales señalan que aún no hay ninguna causa abierta. Para ello, hará falta que el juez minute el atestado policial y abra las correspondientes diligencias, según fuentes del TSJC. En cuanto lo haga, el juzgado investigará la causa por un supuesto delito contra el medio ambiente.

De momento, se desconoce el origen del brote. En un primer momento, se apuntó a un bocadillo en mal estado ingerido por un jabalí. Pero el viernes pasado, el Ministerio de Agricultura anunció que había abierto una investigación para determinar si el virus pudiera haber salido de un laboratorio catalán, en lo que pudiera tratarse de un error de bioseguridad. Las miradas están puestas en un centro de investigación, el Irta-Cresa, ubicado en Cerdanyola del Vallès, en el campus de la UAB donde fue hallado uno de los primeros jabalíes muertos. El Govern ha constituido un grupo de expertos que trabaja para investigar el origen del brote.