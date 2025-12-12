Esta es la función de WhatsApp que hay que desactivar para evitar estafas

Los móviles inteligentes han facilitado mucho la vida, pues, a través de un pequeño dispositivo, se pueden realizar cientos de gestiones sin necesidad de moverse. ... Pero esto también implica una serie de riesgos que conviene tener en cuenta para evitar un disgusto en forma de estafa.

Una práctica habitual al descargar una aplicación es aceptar su configuración predeterminada. Esta incluye ajustes de privacidad y ubicación, entre otras cuestiones. WhatsApp, en una de las configuraciones predeterminadas que no se suele cambiar por desconocimiento, es una configuración que puede fácilmente dar lugar a ciberataques.

La opción sale activada por defecto. Esto puede provocar que los teléfonos móviles se llenen de imágenes, memes múltiples o archivos de audio, sobrecargando la memoria del dispositivo. En cuanto a los archivos de audio, no hay solución, ya que los mensajes de voz se descargan automáticamente, pero sí se puede elegir que las imágenes y otros formatos de archivos no se descraguen salvo que sean autorizados por el usuario.

Lo más adecuado es desactivar esta opción para impedir que se guarden las imágenes, especialmente las que se comparten en grupos, y con frecuencia, lo que puede afectar negativamente la capacidad del dispositivo.

Además de cuidar el terminal, con esta función desactivada los hackers ya no podrán enviar archivos descargados sin conocimiento ni consentimiento del usuario. Si bien WhatsApp ya cuenta con protección contra números desconocidos, una vez que los hackers controlan un teléfono móvil, pueden enviar archivos peligrosos a los contactos y, al provenir de un número conocido, se descargarán automáticamente.

Para activar esta función, hay que entrar en ajustes de WhatsApp, Almacenamiento y Datos, y desactivar la descarga automática. Esto es posible tanto en iOS como en Android, pero solo desde el móvil, no desde la app de escritorio.