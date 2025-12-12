Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La forma de evitar que entren estafas a través de WhastApp. Ideal

Esta es la función de WhatsApp que hay que desactivar para evitar estafas

Permite filtrar los elementos que entran en el terminal a través de la aplicación para evitar archivos dañinos

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Viernes, 12 de diciembre 2025, 11:32

Comenta

Los móviles inteligentes han facilitado mucho la vida, pues, a través de un pequeño dispositivo, se pueden realizar cientos de gestiones sin necesidad de moverse. ... Pero esto también implica una serie de riesgos que conviene tener en cuenta para evitar un disgusto en forma de estafa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de magnitud 2.5 sacude Granada y el Área Metropolitana
  2. 2 El SAS vacunará de la gripe en el Nevada y el Granaíta este sábado
  3. 3 Descartan la «intencionalidad» en el accidente de una mujer en un spa de Granada
  4. 4 Condenan a una abogada de Granada por engañar durante siete años a un cliente
  5. 5 La abogacía granadina se queda huérfana con la muerte de Fernando Mir
  6. 6 Las 20 localidades en las que se sintió el terremoto con epicentro en Dílar
  7. 7 Maite, la granadina que reparte comida a los más necesitados de su pueblo de forma altruista cada año
  8. 8

    En estado grave una mujer tras ser agredida por su expareja en Motril
  9. 9 La mujer accidentada en el spa de un hotel de Granada estaba acompañada de su madre
  10. 10 Adjudicado el carril de 1,5 kilómetros que unirá Alhendín y Armilla y conectará con el metro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Esta es la función de WhatsApp que hay que desactivar para evitar estafas

Esta es la función de WhatsApp que hay que desactivar para evitar estafas