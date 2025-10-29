Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una mujer con paraguas pasa ante unas bicicletas caídas en Huelva Efe

Las fuertes lluvias dejan un herido en Huelva, en aviso rojo por riesgo de inundación

La Junta de Andalucía ha activado el nivel 1 del Plan por Riesgo de Inundaciones tras superar las 150 incidencias

C. P. S.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:31

El servicio de Emergencias de Andalucía ha superado las 150 incidencias relacionadas con las fuertes lluvias que azotan a la región. Un tercio de ... ellas se han registrado en Huelva, donde la Aemet ha activado el aviso rojo y la Junta el nivel 1 del Plan por Riesgo de Inundaciones. Además, una persona ha resultado herida como consecuencia de la caída de la estructura de una terraza en Gibraleón y varias personas atrapas en coches y viviendas de algunos municipios de la provincia.

