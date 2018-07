Este frenazo con el coche te puede costar una multa de 500 euros y 6 puntos EFE La legislación vigente sanciona reducir «considerablemente» la velocidad sin avisar con 200 euros, cuantía que puede ascender hasta los 500 CHRISTIAN LLANO (IDEAL) Jueves, 12 julio 2018, 11:17

Probablemente a usted le resulta familiar esta situación. Circula con su vehículo por una vía y se percata de la presencia de un radar u otro dispositivo que podría suponerle una sanción por exceso de velocidad. Por ello, se decanta por dar un frenazo. Pues bien, esta acción es motivo de sanción según la actual Ley de Seguridad Vial y se le puede imponer una multa de 200 euros. Puede ser que también la desconocieras como este otro caso, pero es sancionable al ojo de la Ley.

Según informan desde el portal 'Motor', se trata de una situación que puede ser «bastante peligrosa» si consideramos un concepto como el de la distancia de seguridad. Lo ideal es adecuar la velocidad de forma progresiva, pero no siempre sucede así. De hecho, ese frenazo ante la presencia de un radar puede suponer ya de por sí un peligro exponencial en la circulación.

Tal y como recoge la normativa, para frenar, antes debemos cerciorarnos de que se puede hacer con seguridad, de igual forma que se hace ante cualquier maniobra. Se avisa bien a través de las luces de freno, los intermitentes de emergencia o sacando el brazo por la ventanilla y agitándolo muy deprisa.

La legislación recoge los 200 euros de multa por reducir «considerablemente» la velocidad sin avisar. Además, un radar no se considera como «causa justificada». No supone detracción de puntos, pero ¿y si se considera un frenazo temerario? Puede ser una de esas diez multas absurdas y dolorosas. Según recoge el portal 'The Objective', la multa podría ascender hasta los 500 euros y la detracción de 6 puntos. Por tanto, precaución.