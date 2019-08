«Soy francés, pero si el juez Calatayud se presenta a presidente de Gobierno, me hago español para votarle» Blog «Reitero lo que digo siempre: no voy a entrar en política. No creo que valga para eso» EMILIO CALATAYUD Jueves, 22 agosto 2019, 10:18

Normalmente, y por pudor, no suelo comentar los piropos que vosotros me dedicáis (y me refiero a vosotros y vosotras, pero uso el genérico para no extenderme demasiado). Pero voy a hacer una excepción. Un ciudadano galo, que reside en nuestro país desde hace años, me ha hecho llegar el siguiente mensaje: «Si un día se presenta a presidente del Gobierno, me hago español para poder votarle». ¡Mon Dieu!

Siga leyendo en el blog de Ideal del juez Calatayud.

Si deseas recibir cada semana la newsletter del magistrado, apúntate aquí al Ideal On+.