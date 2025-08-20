Todos los festivos en los colegios de Andalucía para el curso 2025/26 La Junta de Andalucía hace público el calendario escolar para el curso 2025-2026

Esther Guerrero Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:02

Ya mismo comienza septiembre y con él la esperada para muchos «vuelta al cole». Los estudiantes andaluces ya se están preparando para comenzar el curso. El material escolar, mochilas y uniformes llenan las tiendas de la comunidad autónoma, al igual que en el resto de España.

Como cada año, el primer día de clases no será el mismo para todos, se realizará de forma escalonada dependiendo del grado de escolarización. El lunes 1 de septiembre comienzan las enseñanzas deportivas. La semana siguiente, el miércoles 10, entran los más pequeños, educación infantil y primaria. Cinco días después, es el turno de secundaria, bachillerato, formación profesional, educación permanente y enseñanzas artísticas.

Las vacaciones de verano también se hará en distintas fechas. De forma general, el 22 de junio se dará por terminado el curso 2025-2026. Aunque, para los Centros de Enseñanza Deportiva, el último día de clases será el 31 de agosto.

Días no lectivos

Por su lado, como cada año hay días que son festivos y que por tanto no hay clases. Algo que desde la Junta de Andalucía ya han establecido. El lunes 13 de octubre ya que es Fiesta Nacional de España, lunes 8 de diciembre por el día de la Inmaculada y viernes 1 de mayo para celebrar el día del trabajador.

Además, desde el lunes 22 de diciembre hasta el martes 6 de enero se les concederá las vacaciones por Navidad. Por otro lado, la Semana Santa se realizará del lunes 30 de marzo al 5 de abril, por lo que son días no lectivos.

Asimismo, cada provincia tiene sus propios días festivos. No habrá clases el 3 de noviembre en Córdoba, el 7 de enero en Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz, Almería y Jaén. Por su lado, Málaga tiene una semana blanca del 23 al 26 de febrero. El 27 de febrero, por el día de la comunidad educativa en Cádiz, Málaga, Sevilla y Almería y el 2 de marzo Granada, Córdoba, Huelva y Jaén. Almería cuenta con el lunes 2 de marzo y el lunes 4 de mayo como no lectivos. Por último, Granada, debido al Corpus, no habrá clases el 5 de junio.