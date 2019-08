«He sido muy feliz volando» Conmemoración. Bettina Kadner, en el acto inaugural del Centenario del Transporte Aéreo en España. / FOMENTO Bettina Kadner fue la primera mujer que pilotó un avión de pasajeros en España. «Si tienes claro lo que quieres, se abren todas las puertas» SUSANA ZAMORA Jueves, 29 agosto 2019, 00:24

Tenía 12 años cuando, tras una visita al aeropuerto de Getafe con su madre, tuvo claro lo que quería ser en la vida. Tal fue la fascinación que sintió, que solo una década después se convertiría en la primera mujer piloto de aviones de pasajeros de España. Corría el año 1969 y los inicios no fueron fáciles, pero Bettina Kadner (Madrid, 1947) siguió formándose hasta que en 1998 fue ascendida a comandante de aviación comercial. La primera en España y la segunda en Europa. Rompió el techo de cristal en la aeronáutica española y defendió siempre la importancia de la formación universitaria de los pilotos. Por eso, este año ha sido investida doctora honoris causa por la Universidad Rovira i Virgili (URV) de Tarragona.

- ¿Qué hace falta, además de mucho valor, para poner un avión en el cielo?

- Pues lo mismo que hace falta para coger un coche o un barco. Simplemente, que te guste el tema y prepararte para ello. No hay una gran diferencia.

- Visto así parece sencillo, pero menuda responsabilidad...

- Cuando una persona se monta en el coche con sus hijos también tiene una responsabilidad enorme. Solo quiere desplazarse con la máxima rapidez y seguridad y que todo el mundo disfrute de ese trayecto. En nuestro caso es igual. La responsabilidad es intrínseca al trabajo, como también la tienen los empresarios o los médicos; no es exclusiva de los pilotos.

- ¿Recuerda su primera vez?

- Sí, en el aeroclub de Cuatro Vientos. Recuerdo que, cuando ya había hecho doce o trece horas de vuelo, el profesor me dijo: «Yo ya me quedo en tierra». En ese momento, subes un poco encogidilla, pero cuando estás arriba te sientes la reina del mambo. Ves de repente la tierra, y eso es otro mundo. Compruebas que llevas un aparatito que tú sola dominas y cuando aterrizas crees que has hecho lo más grande.

- ¿Tiene grabado algún vuelo?

- Hay uno que recuerdo especialmente. Fue cuando me soltaron de comandante en Spantax. Tenía unos 25 añitos y me acompañaba otro colega que tendría unos 22 o 23. Hacíamos la ruta Madrid-Valencia-Palma y vuelta, y en Valencia me suelta: «Como no me dejes tu chaqueta con los cuatro galones, yo no me bajo del avión». Le daba una vergüenza enorme pasearse conmigo luciendo menos galones que yo.

- Inicios complicados...

- Por un lado, la concesión de mi licencia fue posible porque coincidió con el cambio de normativa que impedía a las mujeres ser jueces y, por extensión, policías, pilotos y capitanes de barco, dado que ocasionalmente podían impartir justicia. Aquella coincidencia me benefició. Desde un punto de vista social, yo entré en Spantax, que era una compañía con una gran presencia de mujeres. A los hombres les pasaba lo mismo que a mí con ellos, porque había unos señores con los que me encantaba volar y otros que me parecían un horror. Ellos eran los que tenían el problema.

- Escucharía barbaridades...

- Alguna. Recuerdo que en un vuelo que hice para 'soltarme' de comandante, el instructor me dijo antes de subir al avión: «Que sepas que te voy a suspender». Mi compañero, muy indignado, le contestó: «Será si puedes». Aquel señor se subió en plan sieso, pero tuve la suerte de que cogimos mal tiempo, un día muy complicado y no le dio tiempo a decir más chorradas. Cuando aterrizamos me confesó: «Siento no haberte suspendido». Aquello me encantó, porque al tiempo se cargó un avión y le pasaron una serie de cosas que me hicieron pensar que a cada cerdo le llega su San Martín.

Más aviadoras en India

- ¿Usted era consciente de que estaba haciendo historia?

- No, no, en absoluto. Yo solo pensaba en que quería pilotar un avión. Y como parecía fácil y se me daba bien, pues seguí adelante con normalidad...

- De eso han pasado cincuenta años y las mujeres aviadoras siguen siendo muy minoritarias...

- En primer lugar, no todo el mundo quiere ser de todo. Por ejemplo, yo nunca querría ser periodista. Y luego está el aspecto económico y la educación, que hacen mucho. Lo más importante en la vida es tener claro lo que uno quiere ser, porque, cuando eso ocurre, se abren todas las puertas. En la India hay un 11% de mujeres piloto; en España, solo un 4%. Ocurre porque en la India, al casarse, lo hacen también con la familia, y eso les ha facilitado la incorporación de la mujer a la aviación.

- ¿Cómo ha llevado la suya sus ausencias?

- Mis hijos han nacido y crecido con esta forma de vida; no tienen ningún trauma. Es verdad que he tenido la suerte de contar con un gran apoyo familiar, pero, de no haberlo tenido, tampoco habría renunciado a ser piloto.

- ¿Por qué considera tan importante la formación universitaria en un piloto?

- No podemos quedarnos en la superficialidad. Ya no vale con subir y bajar un avión. Es como hacer la FP o una carrera universitaria. Te da otras opciones laborales, pero también proyección profesional.

- Y ahora, ¿echa de menos volar?

- En absoluto. Empecé con 22 años y sabía que a los 60 me jubilaría. Me dije: 'si me entra el mono, hago el curso de vuelo sin motor'. Pero en cuanto me bajé, se acabó. Volar es lo mejor que he podido hacer en esta vida. He sido muy feliz.