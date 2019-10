Presentan un fármaco barato que podría salvar miles de vidas El uso de ácido tranexámico evita que pequeñas hemorragias del cerebro empeoren, mejorando las tasas de supervivencia IDEAL Sábado, 19 octubre 2019, 12:00

El ácido tranexámico, un medicamento barato y disponible en todo el mundo, podría salvar cientos de miles de vidas al año si se administrase de forma rutinaria a personas hospitalizadas con lesiones en la cabeza. Así lo afirma una investigación publicada en la revista médica 'The Lancet', que confirma que este ácido es seguro para pacientes con lesión cerebral traumática, siempre que sean tratados lo antes posible.

En este estudio, llamado CRASH-3, se sugiere que mejora la tasa de supervivencia de los pacientes con lesiones cerebrales traumáticas si se administra en menos de tres horas. El medicamento no revierte el daño pero puede evitar que empeoren las hemorragias más pequeñas. Lo que hace el ácido tranexámico (TXA) es detener la descomposición de los coágulos o trombos sanguíneos. De esta manera, el medicamento para la hemorragia dentro y alrededor del cerebro cuando se han desgarrado los vasos sanguíneos.

Desarrollo del estudio

El estudio se ha realizado en 175 hospitales de 29 países, entre ellos España. Entre el 20 de julio de 2012 y el 31 de enero de 2019, se asignó aleatoriamente ácido tranexámico o placebo a 12.737 pacientes con lesión cerebral traumática. De ellos, 9.202 fueron tratados en un tiempo inferior a las 3 horas desde que se produjo la lesión.

Según los resultados, el medicamento parecía funcionar cuando se administraba hasta tres horas después de producirse la lesión, lo que reduce el riesgo de muerte para algunos pacientes. No obstante, los autores del estudio advierten que el tratamiento no es efectivo para todos los casos. Sí puede ayudar a los pacientes con traumatismos cerebrales leves o moderados, pero no es muy probable que personas con lesiones muy graves en la cabeza puedan beneficiarse de este fármaco.

Potenciales beneficios para todo el mundo

Según los autores del estudio «los resultados son simplemente sorprendentes. Es el primer ensayo que muestra que un tratamiento médico puede reducir el riesgo de muerte de pacientes con lesiones cerebrales traumáticas». Según estos investigadores, este descubrimiento tendrá grandes implicaciones en todo el mundo: «Es un medicamento disponible, es relativamente barato y es realmente fácil de administrar».

Según informa el diario ABC, la Organización Mundial de la Salud ha afirmado que evaluará estos hallazgos para decidir si incluyen el ácido tranexámico para lesiones en la cabeza en su 'Lista de Medicamentos esenciales', en la que se recogen los medicamentos que son tan importantes como para ponerlos a disposición de los pacientes en todo el mundo.

El TXA actualmente se utiliza para tratar la pérdida de sangre por traumatismos graves, grandes hemorragias después del parto y hemorragias potencialmente mortales por lesiones en el pecho o el abdomen. No obstante, no es la primera vez que se estudia el uso del TXA para tratar hemorragias en el cerebro. CRASH-3 sigue la línea de otro trabajo publicado por 'The Lancet' que demostraba que el ácido tranexámico podía ayudar a pacientes con un ictus causado por hemorragia intracerebral. Este estudio había hallado que el TXA reducía el número de muertes si se administraba en los días posteriores a un accidente cerebrovascular.