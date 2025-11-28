Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
D. Arienza

Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en la Canal del Texu, en Cabrales

La víctima cayó al río, junto a su perro, por causas aún desconocidas; el operativo de rescate movilizó al helicóptero medicalizado del SEPA y al GREIM de la Guardia Civil, que se encargó de la recuperación del cuerpo

N. V.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:02

Comenta

Una mujer ha fallecido este viernes tras sufrir una caída, por causas que se desconocen, en la Canal del Texu, en Cabrales. Tenía 44 años ... y residía en Málaga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Concha, la joven presuntamente asesinada por su novio en Málaga, era de Granada
  2. 2 Si esta mañana has pasado por estas dos calles de Granada podrían haberte multado con un dron
  3. 3 Piden cárcel para una concejal de Igualdad por pegar presuntamente a una mujer para tapar una agresión sexual
  4. 4 Roba 8.000 euros del dormitorio del matrimonio de ancianos al que cuidaba en un pueblo de Granada
  5. 5 La investigación apunta a una muerte por asfixia en el crimen de la granadina Concha
  6. 6 Arde la central de contadores de un bloque en Pinos Puente sin ningún contrato de luz
  7. 7 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  8. 8 Black Friday en Carrefour: ofertaza en aceite de oliva virgen extra Coosur con la compra de dos garrafas
  9. 9

    Las 69 viviendas en el Camino de Ronda que empezarán a construirse en primavera
  10. 10 La pastelería y panadería 100% sin gluten que arrasa en Granada: «Todos los días agotamos los productos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en la Canal del Texu, en Cabrales

Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en la Canal del Texu, en Cabrales