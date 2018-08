Expertos advierten de la necesidad de lavarse las manos siempre después de ir al baño Científicos y docentes especialistas recuerdan que es determinante para nuestra salud A.L. Lunes, 27 agosto 2018, 10:47

Cada cierto tiempo vuelve a ser un debate de lo más cotidiano, ¿hay o no hay que lavarse las manos después de ir al baño? Aunque pueda parecer una pregunta trivial, no lo es en absoluto ya que afecta a nuestra salud. Porque según algunos estudios, el 67% de las personas que van al baño, no pasan por el lavabo.

Esta estadística pone de manifiesto que la higiene personal igual no está tan cuidada como solemos pensar. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) llega a calificarla de «deficiente», puesto que del hecho de no lavarse las manos se dan enfermedades como la diarrea que anualmente matan a más de 500.000 niños. Un dato elevado que se puede reducir abruptamente si la higiene personal mejora. Don Schaffner, profesor de ciencias alimentarias en la Universidad de Rutgers, es tajante al respecto. «No importa si se trata de aguas mayores o menores, siempre debes lavártelas», asegura.

A lo largo de la historia ha habido numerosos ejemplos que dan peso a la teoría. Desde el siglo XVII, momento en que empezó a popularizarse la higiene diaria personal, diversos expertos en medicina notaron que con un simple lavado de manos, la mortalidad descendía.

Por ejemplo, el profesor Ignác Semmelweis detectó que cuando médicos y estudiantes no se lavaban las manos al atender a recién nacidos después de manipular cadáveres, se producían muchas enfermedades que acababan en muerte. Hasta que se impuso la medida del lavado y dicha mortalidad descendió en dos terceras partes. Lo que demuestra que mejora nuestra bienestar.

Por eso, el consejo más sensato es asegurar que sí hay que lavarse las manos después de ir al baño. Y es más, si pasamos nuestro tiempo con el jabón, los resultados mejorarán en cuanto a nuestro nivel de higiene.