Un experto explica «la clave de la pezuña» para elegir un buen jamón para estas navidades

El jamón es uno de los productos más destacados de la gastronomía española. Y aunque se consume durante todo el año, lo cierto es que ... llegada la Navidad sus ventas se disparan. De hecho, es uno de los protagonistas de las cestas de Navidad y de los principales supermercados y espacios comerciales. Pero dar con una pieza que cumpla con las expectativas no siempre es sencillo.

Sin embargo, existen algunas claves con las que resulta prácticamente imposible no acercar con el jamón que elijamos para la Navidad. «Si estás pensando en comprar un jamón debes sabor lo básico, porque en España se producen, entre serranos e ibéricos, 60 millones de jamones», cuenta a IDEAL Santiago Samitier, embajador de la marca Cinco Jotas y maestro cortador de jamón. Y entre tantas opciones hay que saber atinar para no fallar con la elección.

«Lo primero que debemos es ajustarnos a nuestro presupuesto y buscar las bridas identificativas que informan de la calidad de los jamones ibéricos», explica Santiago. De este modo es posible conocer la raza, la alimentación que ha tenido y cómo se ha cuidado al animal. Además de eso, otro indicativo de calidad tiene que ver con la pezuña: «Debemos buscar que esté desgastada y redondeada porque eso significará que ha estado mucho tiempo en el campo». Y si es posible, Santiago también aconseja probar el jamón para comprobar su calidad antes de comprarlo.

«Lo más importante es abrir el jamón con la pezuña para arriba porque encontraremos tres texturas que nos ofrecerán una degustación más completa» Santiago Samitier Embajador de la marca Cinco Jotas y maestro cortador de jamón

Una vez elegida la pieza hay que contar con un jamonero resistente, un cuchillo de carnicero para abrir el jamón, una puntilla para separar la carne de los huesos y una espada de cortar. «Lo más importante es abrir el jamón con la pezuña para arriba porque encontraremos tres texturas que nos ofrecerán una degustación más completa del jamón. Y también va a ser más fácil de cortar porque no daremos con huesos y es una parte más ancha. Es el jamón más disfrutón».

¿Cuánto dura el jamón abierto y cómo mantenerlo en buen estado?

El embajador de Cinco Jotas señala que si se abre un jamón ahora y se consumen unos 150 gramos al día «estás cortando los taquitos para croquetas el día de Reyes». Porque un jamón es grande, sí, pero «al final son 30 o 40 platos los que vas a sacar y en fechas navideñas eso está chupado». De este modo, un jamón que se abra ahora durará en perfecto estado toda la Navidad.

Cinco Jotas

Pero para asegurarnos de que esto es así, el consejo del experto pasa por untar la grasa del tocino de los laterales en la superficie expuesta del jamón tras cortarlo: «Pones esa capita de manteca por encima del jamón y lo untamos como si fuera una crema. También podemos poner plástico film bien adherido y apretado si queremos que el jamón se quede súper bien protegido». Y si no se gasta durante las fiestas navideñas, hay otra opción para prolongar la vida del jamón: cortarlo y envasarlo al vacío. «Si hacemos esto nos durará hasta el verano sin ningún tipo de problema».

Para finalizar, Santiago aconseja una opción con la que es imposible fallar esta Navidad: el jamón 100% ibérico de bellota Cinco Jotas. Un producto «inmejorable» en cuanto a textura, presencia y sabor. «Hay opciones más económicas como la paleta, que tiene un peso más reducido, o los sobres de lonchas, que son perfectos para un momento puntual», finaliza.