Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Santiago Samitier, embajador de la marca Cinco Jotas y maestro cortador de jamón, detalla qué tener en cuenta a la hora de elegir una pieza Ideal

Un experto explica «la clave de la pezuña» para elegir un buen jamón para estas navidades

Santiago Samitier, embajador de la marca Cinco Jotas y maestro cortador de jamón, detalla qué tener en cuenta a la hora de elegir una pieza

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:25

Comenta

El jamón es uno de los productos más destacados de la gastronomía española. Y aunque se consume durante todo el año, lo cierto es que ... llegada la Navidad sus ventas se disparan. De hecho, es uno de los protagonistas de las cestas de Navidad y de los principales supermercados y espacios comerciales. Pero dar con una pieza que cumpla con las expectativas no siempre es sencillo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nieve llega a Granada en menos de 24 horas: estos son los pueblos en los que nevará
  2. 2

    Un menor de edad estrella y vuelca un coche en Atarfe
  3. 3 Un joven de 22 años salva la vida «milagrosamente» tras caer con su coche 30 metros desde un puente
  4. 4 «Ya he matado a dos y no me importa uno más»
  5. 5

    Loli Cañavate dimite como número dos del PSOE provincial
  6. 6 Un guardia civil y una cabo de la base aérea de Armilla salvan a una persona de atragantarse
  7. 7 Un preso amenaza y hiere a tres funcionarios en la prisión de Albolote
  8. 8 Carrefour lanza un 3x2 en un aceite de oliva virgen extra premium de Coosur
  9. 9 Motril llora a Ignacio Peláez, cura obrero y fundador de Proyecto Hombre
  10. 10 Herido el conductor de un camión tras un accidente en la A-44 a la altura de Las Gabias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un experto explica «la clave de la pezuña» para elegir un buen jamón para estas navidades

Un experto explica «la clave de la pezuña» para elegir un buen jamón para estas navidades