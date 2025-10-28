Un experto acaba con el mito de la cerveza en lata o en botella: «Protegen al 100% de las radiaciones» Expone un informe en el que varios consumidores bebieron de distintos recipientes y las conclusiones que sacaron

Camilo Álvarez Martes, 28 de octubre 2025, 11:53

La cerveza se ha convertido en un elemento cultural y económico importante en países como España. Por ello, cada vez existen más opciones tanto en los supermercados como en los bares. Las marcas se esfuerzan por captar clientes con nuevos sabores y formatos al gusto de cada uno.

Uno de los debates habituales entre los bebedores de cerveza, habituales u ocasionales, tiene que ver precisamente sobre los tipos de envases en los que se comercializa la cerveza. Y uno de los comentarios habituales es que la cerveza en lata sabe peor que en botella.

Miguel Beer Sommelier (@cervecero_miguel), experto en esta bebida y con miles de seguidores en redes, ha abordado esta cuestión. Explica que en 2016, con motivo del Festival de Ciencia de Edimburgo, un grupo de investigadores realizó un experimento con 151 personas. En este se hizo una primera prueba, que consistió en servirles la cerveza en vasos, pero le mostraron previamente el recipiente. «Los participantes confirmaron que la que estaba en botella tenía mejor sabor y más calidad que la misma cerveza en lata», comenta el experto.

Para la segunda parte del ensayo, se seleccionó a 29 personas para conseguir un grupo más reducido. Esta vez no se les facilitó el recipiente. «El resultado fue que no hubo una preferencia estadísticamente significativa. Algunos escogieron la lata, otros la botella y hay quienes decían que eran iguales», indica.

Miguel subraya que las latas modernas «llevan un recubrimiento interior de resina que impide el contacto entre el aluminio y el líquido». También explica que «al ser opacas, protegen las cervezas al 100% de las radiaciones ultravioletas. Las botellas verdes solo entre un 20% y un 40%, mientras que las marrones un 90%-98%», declara.

El experto señala que si alguna vez te has tomado una cerveza y has notado un sabor metálico, puede ser por estos motivos: «Has olido la tapa metálica al beber directamente de la tapa o es todo culpa de un efecto psicológico y de expectativas».