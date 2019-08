El gran peligro que entraña usar el mando del coche para abrirlo y cerrarlo Las ondas que emiten los mandos a distancia de los coches son replicadas por los ladrones para robar el vehículo IDEAL Domingo, 18 agosto 2019, 12:59

Los robos de vehículos mediante el uso de 'scanners' son cada vez más frecuentes, según indica el diario ABC. Los ladrones utilizan estos detectores de ondas para replicar las frecuencias de radio de las llaves a distancia y así poder abrir posteriormente los coches.

Es por ello necesario tener especial cuidado a la hora de cerrar el coche en lugares públicos, especialmente si estos coches llevan sistemas de arranque electrónico que no necesitan llave y que, por tanto, son más fáciles de sustraer.

La única solución para evitar este problema es no cerrar el coche con el mando a distancia cuando se aparque en lugares públicos como centros comerciales, párkings, playas... Al utilizar la llave manualmente, los ladrones no podrán replicar las ondas de radio y, por consiguiente, no podrán abrir el vehículo. Aunque sea más incómodo, esta medida mejorará la seguridad, ya que nunca se sabe cuándo puede haber delicuentes esperando.

Como medidas secundarias, conviene también dejar fuera de la vista elementos de valor como el GPS, y observar si hay gente sospechosa dentro de un vehículo en un radio máximo de diez metros alrededor de tu coche (ya que más lejos no pueden utilizar las ondas de radio).