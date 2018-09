«Europa me avergüenza, había mucha violencia policial. Les daban palizas, les robaban los móviles...» Comprometida. María Eugenia Oleaga quiere ser profesora de Economía de instituto para «insuflar espíritu crítico». / IVÁN GENER María Eugenia Oleaga lleva tres años veraneando en campos de refugiados. Ha visto sarna y también «mucha violencia policial» ICÍAR OCHOA DE OLANO Domingo, 2 septiembre 2018, 00:33

En la Generación Z no todos son zombis, zánganos o zalameros suspirando por un 'like'. La vasco-catalana-madrileña María Eugenia Oleaga y sus 23 añitos demuestran, pese a la zozobra global, que hay esperanza, y mucha, en la nidada que empieza a batir las alas. Ayuda al refugiado, economía, igualdad. No quiere hablar de otra cosa. Zarpamos. - Para ser una 'posmilenial', es usted un poco excéntrica.

- Ja, ja, yo no me veo así. Todos tenemos nuestros matices.

- Feminista, vegetariana, cooperante, apasionada del rugby... ¿No sería más contemporáneo que fuera 'geek', 'influencer' de algún tipo y una zote con las habilidades interpersonales?

- Es cierto que se está dando un abuso de la tecnología y de las redes sociales pero, más allá de eso, en mi generación hay mucha gente haciendo cosas diferentes e interesantes. Yo diría que nuestra bandera es la de la solidaridad.

- En su caso, más que el mundo virtual le preocupa... el submundo.

- Bueno, tuve la suerte de que en el cole, en Madrid, nos propusieron hacer un voluntariado con Calor y Café, para salir por las noches a dar un trago caliente y comida a la gente de la calle. Y me apunté. Quería saber qué había afuera de mi burbuja.

- ¿Y?

- Me revolvió, claro. Se te caen mucho mitos.

- ¿Como cuáles?

- Como que toda la gente que está en la calle es alcohólica o está ahí porque quiere. Se desmontan todos, uno a uno, y vas adquiriendo conciencia de que la realidad es muy diferente a la que tú te has montado para vivir más cómoda.

- Luego dio el salto a los campamentos de inmigrantes y refugiados. Se estrenó en el de Calais, junto al Eurotúnel. Ya desmantelado, fue el mayor de Europa. Al llegar, ¿le temblaron las piernas?

- Impresionaba porque era una ciudad, de haimas, pero una ciudad, y porque estaban organizados.

- Al año siguiente se plantó en el de Sid, en la frontera serbio-croata.

- Eso no era un campo como tal. La gente estaba entre maizales y la Policía iba un día sí y otro también a hacer redadas para llevárselos. Había mucha violencia policial. Les daban palizas, les robaban los móviles... La situación era muy tensa y desagradable. Había unas 400 personas, todo hombres jóvenes afganos y pakistaníes atrapados por el cierre de fronteras, intentado cruzarlas, cada día. Es muy importante decir que todos los días hay devoluciones en caliente de personas que ponen un pie en Croacia y son deportadas a Serbia sin preguntarles por su nacionalidad y situación.

- Este verano ha estado en el de Velika-Kladusa, una localidad montañosa de Bosnia-Herzegovina.

- Sí, esto ha sido diferente. Allí hay unas 800 personas, muchas familias. Pakistaníes, afganas, kurdas, bereberes, argelinas, marroquíes... Ha sido mi primer contacto con madres y niños... Y he visto la doble opresión que supone ser mujer y refugiada.

- En los dos últimos casos fue con la ONG española No Name Kitchen. A alimentarles...

- Sí, a dar comidas, duchas de agua caliente, porque hay mucha sarna, y a repartir ropa.

- ¿Qué se ha traído de cada uno de esos campos?

- Enfado, indignación y vergüenza de que en nuestra casa tratemos así a esas personas. Esa Europa idealizada no es para todos, es solo para los que somos europeos.

- ¿Qué piensa hacer con todos esos 'souvenirs'?

- Cuanto más aprenda, más útil seré, así que voy a seguir formándome en el derecho internacional y en el derecho al asilo.

- ¿Alguna teoría sobre cómo canalizar a todas esas personas y a las que tratan de cruzar a diario el Mediterráneo?

- La solución solo puede ser múltiple, pero parte por que asumamos que nosotros generamos muchos de los conflictos que padecen en esos países, y que en ocasiones Occidente los financia y los apoya políticamente.

- Está comprometida con una asamblea feminista de barrio. ¿No le resulta penosamente anacrónico tener que pelear por que las mujeres seamos consideradas igual de capaces y dignas del mismo respeto que nuestros congéneres?

- Es anacrónico y vergonzoso pero incluso en mi generación hay mucho machismo. Los estereotipos no han cambiado. En los libros de texto apenas el 12% de los personajes que aparecen son femeninos. En la Economía no hay ninguna mujer como referente.

- Su trabajo para el máster versa sobre 'Economía feminista y educación'. ¿Cuál es la tesis?

- Un trabajador percibe un salario. ¿Quién transforma ese dinero en ropa limpia, comida cocinada y futuros trabajadores-consumidores? Si entendemos que la transformación de madera en un lápiz que luego se vende es actividad económica, ¿por qué lo otro se excluye de la economía?

-Quiere ser profesora de Economía de instituto. ¿Por qué?

- La economía es el ámbito desde el que se puede hacer un cuestionamiento global de la sociedad y, por tanto, insuflar espíritu crítico.

- La revolución silenciosa...

- Y necesaria.