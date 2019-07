En el cementerio judío del Monte de los Olivos apenas cabe un alma, pero el dinero abre puertas Dos religiosos pasean entre las tumbas con inscripciones hebreas del cementerio del Monte de los Olivos, en Jerusalén. Para ganar espacio se está construyendo una moderna catacumba con 22.000 nichos MIKEL AYESTARÁN Domingo, 28 julio 2019, 12:29

Apenas se ven árboles en el Monte de los Olivos. La falda del mítico monte de Jerusalén está cubierta por las más de 150.000 tumbas del cementerio judío en el que, desde hace 3.000 años, los miembros de esta comunidad entierran a los suyos y donde muchos sueñan con el descanso eterno, cada vez más complicado y caro por los problemas de espacio. El rabino Deutsch camina entre lápidas de mármol en las que solo se pueden realizar inscripciones en hebreo, según manda la tradición. Lleva quince años como responsable de la Sociedad de Funerales Perushim, una de las once que operan en el camposanto más sagrado para el judaísmo. En el Libro de Zacarías, uno de los textos del Antiguo Testamento, el profeta identifica el Monte de los Olivos como el lugar desde el que Dios comenzará a redimir a los muertos al final de los tiempos. Por esta razón, los judíos siempre han intentado ser enterrados en la montaña.

El rabino Deutsch busca una sombra en la que protegerse del sol que ha cocido su rostro pálido y le impide abrir sus ojos azules. Suda tanto como habla, sin apartar la vista del Monte del Templo, la montaña de Moria donde se alzó el primer santuario de Salomón, destruido por los babilonios y reconstruido años más tarde por Herodes, en el 19 a.C., para ser de nuevo derrumbado por los soldados romanos de la Décima Legión en el 70 después de Cristo.

El valle del Cedrón separa el Monte de los Olivos de la Ciudad Vieja de Jerusalén, la ciudad de los muertos, de la ciudad de los vivos. Aquí sí se distingue el verde de los pocos olivos que quedan en el huerto de Getsemani, custodiados por los Franciscanos. Desde la ciudad de los muertos, la vista de la ciudad de los vivos es imponente. La eternidad de Jerusalén abruma. Para este rabino, el punto de atención se centra exclusivamente en el Monte del Templo o Explanada de las Mezquitas, como le llaman los musulmanes, lugar santo para las tres religiones monoteístas, que en la actualidad alberga el santuario de la Cúpula Dorada y la mezquita de Al Aqsa, levantados en el lugar donde los judíos sitúan su Templo.

Deutsch mira, pero no ve el presente. Le importan el pasado y el futuro. El ayer, cuando allí se alzaba el Templo, y el mañana, cuando se produzca el Juicio Final y vuelva a levantarse el santuario judío tras la llegada del Mesías. «El día que vuelva el Mesías, pasará por el Monte de los Olivos y los que están aquí enterrados le acompañarán en su regreso al Templo -explica el rabino-. Por eso todos los cuerpos son enterrados con los pies en dirección al Templo».

- ¿Y qué pasará con los miles de musulmanes que están enterrados justo frente a la muralla, en mitad del camino que debe recorrer el Mesías y su ejército de muertos vivientes?¿Ellos también resucitarán?

- No tengo la capacidad de imaginar lo que ocurrirá ese día con los no judíos. Nosotros pensamos que Dios nos dio esta tierra y un día nos la devolverá.

Derecho a ser enterrado

Todo residente judío de Jerusalén tiene derecho a ser enterrado en la Ciudad Santa y el entierro es gratuito cuando se realiza en el cementerio asignado por las autoridades. Cada ciudadano ya ha ido ganándose este derecho pagándolo a través de sus impuestos. «En el momento que alguien quiere un lugar determinado, debe pagar. Ocurre lo mismo con los judíos que viven en el extranjero y aspiran a ser enterrados aquí; ellos tienen que pagar por el lugar elegido», explica el rabino, que asegura que «cada vez hay más gente de fuera que nos pide una tumba en el Monte de los Olivos debido a la santidad del lugar, pero aquí hay un problema grave de espacio: es un cementerio que no se puede extender y a un judío se le entierra para toda la eternidad».

Si se tiene la fortuna de encontrar un hueco en alguna de las Sociedades de Funerales, el precio de la tumba puede superar los 90.000 euros, dependiendo de su ubicación exacta. «Si quieres estar cerca de algún rabino importante, la factura se incrementa», apuntan desde la Ciudad de David, fundación que ha logrado clasificar cada tumba del cementerio sagrado y que recuerda que, «entre 1948 y 1967, sufrió graves daños y muchas tumbas fueron destruidas». Allí están enterrados muchos rabinos desde el siglo XV al XX, incluido Abraham Isaac Kook, el primer rabino jefe asquenazi de Israel.

Tierra en los ojos

Al judío que muere en Jerusalén hay que enterrarle el mismo día de la defunción, costumbre similar a la musulmana. En cuanto la familia avisa a la Sociedad de Funerales, sus empleados acuden a recoger el cadáver para lavarlo y purificarlo. Hombres a hombres, mujeres a mujeres. Se pone tierra en los ojos del difunto, se le viste el talit (una especie de chal que emplean los religiosos) y se le amortaja antes de llevarlo al cementerio, donde el cuerpo se sitúa en contacto directo con la tierra, sin caja. Allí la ceremonia no dura más de veinte minutos. «La prisa no se debe a que seamos prácticos; obedece al respeto por el alma del difunto», argumenta el religioso, que empieza a mirar de forma incesante la hora en su teléfono móvil de primera generación, los únicos que son kosher, porque los teléfonos inteligentes, con internet, no superan el filtro de las autoridades rabínicas. Con una mano se levanta el sombrero para quitarse el sudor y con la otra maneja la pantallita, al tiempo que se aparta ligeramente las gafas.

El cementerio del Monte de los Olivos es el más santo, pero no el más concurrido. La mayor parte de funerales judíos en Jerusalén se celebran en Har Hamenuchot, situado en la montaña de Givat Shaul, en la salida hacia Tel Aviv. Arik Glazer pasaba cada día por la carretera número uno, que conduce de la ciudad santa a la costa, y le inquietaba el paisaje de lápidas que presidía la entrada o salida de Jerusalén. «Yo me dedico a los túneles, pero en 2015 decidí innovar en el sector y comenzamos a cavar en la montaña para hacer un nuevo cementerio subterráneo», cuenta. Cuatro años después, ultiman las obras para estrenar 22.000 tumbas, que esperan tener listas en octubre.

Los trabajos avanzan y los responsables no descartan seguir ampliando la excavación porque, de momento, solo se extiende al 5% del monte. «Lo intentamos en el Monte de los Olivos, pero allí todo es más complicado por lo que conlleva ese lugar y por dónde está situado, una zona en conflicto. Pero aquí no tenemos problemas y trabajamos de la mano de la Sociedad de Funerales más importante de la ciudad; todo está coordinado con ellos», informa Glazer, mientras se pierde por la inmensidad de una de las avenidas con agujeros perfectamente simétricos a los lados. «La clave para que esto sea un éxito es que hemos logrado unir pasado y presente; hemos recuperado la tradición judía de enterrar a los difuntos directamente en la roca, es como volver a las raíces, como viajar 1.600 años atrás en el tiempo», ilustra el director del proyecto, que convierte este túnel en una especie de moderna catacumba del siglo XXI.

Glazer y sus ayudantes trabajan mano a mano con los religiosos y se adaptan a sus necesidades. Tienen un ojo puesto en Jerusalén, pero el otro ya está explorando la idea de exportar los cementerios subterráneos a otras ciudades del mundo, como París o Hong Kong, donde la falta de espacio se ha convertido en un enorme problema. «Nuestra teoría es que se debe emplear la tierra para los vivos y a los muertos les podemos dejar bajo tierra. Los cementerios ocupan enormes superficies que quedan estériles para otros usos y es mejor hacer parques para los niños, ¿no?», piensa Glazer, plantado en mitad de la enorme salida de aire que se eleva cincuenta metros hacia el cielo.

En Jerusalén mueren una media de 4.000 personas al año y las autoridades, con el visto bueno rabínico, apuestan por el desarrollo de los túneles para solucionar el problema de espacio. El camino desde Givat Shaul hasta el Templo será más largo el día del Juicio Final, pero los religiosos asumen que, finalmente, todos los difuntos lograrán seguir los pasos del Mesías. Desde el monte de los Olivos, o desde la enorme catacumba en construcción.