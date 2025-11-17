Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Estados Unidos abre la guerra del estrógeno contra la menopausia

Las autoridades sanitarias norteamericanas deciden retirar las advertencias que hasta ahora añadían en las cajas de los tratamientos hormonales

Jon Garay

Jon Garay

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:01

Comenta

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos anunciaron hace justo una semana que pedirán a las farmacéuticas retirar los mensajes de advertencia en las cajas de ... los tratamientos hormonales destinados a paliar los síntomas de la menopausia al considerarlos «exagerados». Entre los riesgos de los que alertaban estos avisos se encuentran un mayor riesgo de sufrir ciertos tipos de cáncer, accidentes cerebrovasculares, ataques al corazón y demencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Motril
  2. 2 La experta granadina que alerta sobre la lumbalgia: «Vamos directos al precipicio»
  3. 3 Aurelio Rojas, el cardiólogo que alerta del alimento de moda: «Debe tomarse bajo control médico»
  4. 4 La casa de dos plantas por menos de 7.500 euros que arrasa en AliExpress
  5. 5 Las chirimoyas de Granada se cuelan en la retransmisión de la NFL de mano de una estrella española
  6. 6 Las quejas de José Alberto y la tensión con Astralaga y Lama al final
  7. 7

    Cinco millones para un supercomputador de Nvidia
  8. 8

    Sierra Nevada pone en marcha los cañones de nieve
  9. 9

    Granada 2031, la candidatura entra en la leyenda
  10. 10

    En noviembre, de música hay hambre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Estados Unidos abre la guerra del estrógeno contra la menopausia

Estados Unidos abre la guerra del estrógeno contra la menopausia