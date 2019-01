La esquela viral de unos familiares a su fallecido en Sevilla: «Seguramente esté en el bar de enfrente» ABC DE SEVILLA Se trata de un hilarante obituario publicado en el diario ABC de Sevilla IDEAL.ES Martes, 8 enero 2019, 09:53

Las esquelas virales se han convertido, con el paso del tiempo, en uno de los temas con más reacciones en las redes sociales. La última corresponde a la de un sevillano fallecido el pasado 28 de diciembre. El obituario, publicado en el diario 'ABC de Sevilla' corresponde a José Manuel Fernández, y decía así:

«Tu madre, hermanos y hermanas, sobrinos y sobrinas y tu primo no te olvidarán. Y menos con la camisa que te has ido, llevas un paquete de tabaco entero, no te lo fumes del tirón que ya no te mandamos más, y compártelo con tu padre».

La familia pidió también en la esquela «un brindis en su honor», invitando a la celebración del funeral, aunque avisaron que el muerto «seguramente esté en el bar de enfrente».