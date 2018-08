Las espectaculares imágenes de los ganadores del concurso de Dronestagram

Los vehículos aéreos no tripulados han tenido que batirse el cobre en muchas batallas antes de ponerse a volar al servicio de los cazadores de belleza y de los buscadores de lo insólito. Los primeros intentos serios de alumbrar estas mini aeronaves no pilotadas y controladas desde tierra mediante radiofrecuencia se registaron durante la I Guerra Mundial. Con la que estaba cayendo, su finalidad no era otra que militar y de espionaje. Sin embargo, no sería hasta siete décadas más tarde cuando otras grandes matanzas, como las que se perpetraron bajo los epígrafes de Guerra del Golfo y Guerra de los Balcanes, permitieron a estos engendros mostrarse, en todo su esplendor, como mortalmente eficaces.

Por suerte, la comunidad civil teminó olfateando la versatilidad de estos dispositivos, que se han revelado de lo más provechosos en multitud de campos, además de los del combate y la vigilancia, como la búsqueda de personas extraviadas en áreas extensas, el control de los incendios forestales o el avance de investigaciones geológicas, climatológicas y arqueológicas. Donde se muestran infalibles es en la captura de rincones de la Tierra y de escenas cotidianas de sus habitantes como nunca antes se habían visto.

En los últimos años, el progreso ha permitido dotar a estos artilugios de cámaras avanzadas y de tecnología de estabilización que les facultan para tomar instantáneas de gran calidad y resolución desde unas perspectivas y unas dimensiones desconocidas, y a menudo también desconcertantes. La fotografía ha cambiado de estatura y, a vista de dron, el planeta se antoja como una exposición de arte multidisciplinar en riguroso estreno.

ARt Photo Travel, una asociación sin ánimo de lucro con sede en Italia que promueve iniciativas culturales para difundir y mejorar la fotografía, el arte, la cultura y la belleza natural, ha organizado la primera edición de los Premios de Drones 2018. El concurso, dividido en seis categorías -Abstracta, Naturaleza, Gente, Deporte, Urbana y Fauna-, ha recibido los trabajos aéreos de más de 4.400 autores profesionales y aficionados procedentes de 101 países. Los fallos del certamen se acaban de hacer públicos. Las instantáneas ganadoras no mienten, la belleza está en el aire.