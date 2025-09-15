Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El cambio que habrá este año con el festivo del 12 de octubre Freepik
Calendario laboral

El caso especial del 12 de octubre: ¿en qué comunidades pasa el festivo al lunes?

Al caer en domingo, el día de descanso cambia, pero no en todas las regiones se va a aplicar esta norma

C. L.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:43

Septiembre es el mes de la vuelta al cole, del inicio de nuevos proyectos profesionales y de dejar atrás las vacaciones y el verano, por eso muchos se agarran al calendario laboral para buscar el siguiente festivo. En este noveno mes del año no se contempla ningún festivo, pero sí en octubre, al igual que a inicios de noviembre, pero este año el calendario laboral esconde algunas 'trampas' que dejarán sin puentes a muchos.

Y es que el 'efecto sábado' arruinará a más de uno de los que esperan los ansiados puentes. Es lo que ocurrirá el 1 de noviembre, una de las jornadas más señaladas en el calendario, Día de Todos los Santos, que no provocará más días de descanso al caer en sábado.

Sin embargo, para octubre sí hay 'movimiento', aunque no en todos los territorios. El 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional y de la Virgen del Pilar, será otro de los festivos que este año se pierdan en buena parte del país. En 2025 cae en domingo, lo que significa que muchos trabajadores no notarán diferencia alguna en sus rutinas.

Algunas comunidades, como Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura y la ciudad autónoma de Melilla, han decidido trasladar la festividad al lunes 13 de octubre, por lo que sí disfrutarán de un puente de tres días. Sin embargo, en el resto del territorio ese día no figurará como no laborable, lo que dejará a millones de empleados sin posibilidad de puente.

El calendario laboral de 2025, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece ocho festivos comunes en toda España, a los que se suman cuatro autonómicos (28 de febrero en el caso de Andalucía) y dos locales, fijados por los ayuntamientos.

