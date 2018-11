3 errores que cometemos al usar la toalla en el baño, según un médico Fotolia - AdobeStock Pueden ser potencialmente peligrosos para nuestra salud Á.L. Lunes, 19 noviembre 2018, 12:12

La ducha y el aseo son actividades diarias que todas las personas han de llevar a cabo. La buena higiene acompañada de una dieta saludable y un ritmo de vida óptimo forman parte de lo que las personas deben tomar como costumbre. Sin embargo, en el aseo diario pueden encontrarse problemas como el mal uso de la toalla.

De hecho, existen varios errores comunes a la hora de utilizarlas que ponen en peligro la salud de las personas. Porque al usar mal una toalla y al estar esta mojada, es el escenario ideal para que se llene de bacterias puedan agredir a nuestro sistema inmunitario. El doctor Kerry Lebenger pone de relieve alguno de estos errores.

1-Secarse mal con la toalla: hay quienes se secan con su toalla haciendo el camino inverso al que debería hacerse. Es decir, se secan de abajo a arriba y no al revés. Cuando la lógica determina que hay mayor cantidad de bacterias en la parte inferior de nuestro cuerpo.

2-Lavar mal la toalla: debido a que están en contacto con nuestro cuerpo y que nos proporcionan la seguridad y la limpieza que necesitamos tras el aseo, las toallas han de estar limpias. Por ello, es vital lavarlas cada dos o tres días, en agua caliente y añadiendo al detergente algo de desinfectante.

3-Mezclar la toalla húmeda con la ropa: es un error bastante común. Toalla que ya no se va a usar hasta lavarla se tira inmediatamente donde están aquellas prendas de vestir sucias que también han de pasar por la lavadora. Esto no solo no es recomendable sino que es un nido ideal para bacterias. La humedad y la suciedad de la ropa se entienden muy bien.