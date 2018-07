La entrañable historia tras la foto del anciano que lleva el retrato de su esposa muerta al mar Lleva el retrato a un muro frente al agua «como símbolo de un amor que no termina, de la distancia y la soledad» IDEAL.ES Lunes, 9 julio 2018, 10:37

Esta imagen se ha convertido en todo un fenómeno viral. La protagoniza un anciano mirando hacia el mar de Nápoles. A su lado, un pequeño portarretratos con la cara de su esposa fallecida. La situación llamó la atención de un viandante, que la inmortalizó y la subió a Facebook.

«Hace días que viene, no conozco a esta espléndida persona. Solo sé que el suyo seguramente fue un gran amor. Le he visto llorar; creo que ya no nacen hombres así», escribió el hombre, junto a la imagen, el pasado 1 de julio en la red social. Desde entonces, la foto se ha hecho viral en todo el mundo.

La historia llegó a la prensa italiana. Tanto que el autor, Giogo Moffa, declaró a La Reppublica, que un día se acercó al hombre para conocer la razón de su ritual: todos los días el anciano lleva el retrato de su esposa fallecida a un muro frente del mar «como símbolo de un amor que no termina, de la distancia y la soledad».

Por su parte, Vanity Fair agrega que el hombre de la foto es Giuseppe Giordano, un jubilado de 70 años. Tiene tres hijos y perdió a su mujer hace 7 años debido a una enfermedad.