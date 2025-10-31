Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los ciudadanos consideran que las empresas tecnológicas son responsables de la devaluación de la escritura

Un estudio realizado por el CEDRO analiza el retroceso editorial e impulsa una legislación que elimine las ambigüedades en los entornos digitales

David Hernández

Viernes, 31 de octubre 2025, 10:49

El tercer Observatorio de Sostenibilidad de la Cultura Escrita, impulsado por el CEDRO -Centro Español de Derechos Reprográficos-, concluyó en que son las empresas tecnológicas ... aquellas que están contribuyendo a la caída del trabajo creativo y editorial. Este proyecto de investigación, basado principalmente en encuestas y presentado por Carmen Riera, reafirma la necesidad de que el Estado proteja a la cultura escrita. Los avances sociales y las mejoras tecnológicas hacen que esté todo mecanizado y dificulta la creatividad de un sector que pierde valor.

