«Todo empezó como un síndrome de Diógenes brutal» Todo por Apple. Carlos Izquierdo, junto a algunos de los equipos expuestos en su Museo de Cáceres. / C. I. Carlos Izquierdo, devoto de Jobs, atesora el mayor museo de ordenadores de España MIKEL FONSECA Sábado, 1 septiembre 2018, 00:25

Al cacereño Carlos Izquierdo siempre le han gustado los ordenadores. Hace 25 años, se encargaba del mantenimiento de los equipos informáticos de institutos y colegios; cuando algún terminal empezaba a quedarse obsoleto, no dudaba en llevárselo a casa antes que tirarlo. Hacía lo mismo con los de sus allegados. Poco a poco, fue amasando una colección de máquinas que superaba la centena...

- Y entonces decide abrir un museo. ¿De dónde le vino la idea?

- Hubo un momento en el que empezó a convertirse en un síndrome de Diógenes brutal. Fue mi señora la que me dijo que hiciese un museo, o si no habría problemas en casa. Entonces decidí dar el salto. Busqué un local en el centro de la zona turística, muy bonito..., pero ya se me empieza a quedar pequeño. ¡Cada vez tengo más!

- ¿Cambios a la vista?

- Me gustaría que las instituciones nos cediesen un espacio para hacer un museo a lo bestia. España se merece un museo como este. En el resto de Europa se están haciendo, y aquí nada. Yo voy un poco por delante, pero hace falta apoyo para hacerlo en condiciones. Todo lo he montado yo por mi cuenta, ni subvenciones, ni FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), ni nada. Ninguna institución pública me ha apoyado en esto.

- ¿Por qué Apple?

- Yo empecé con ordenadores Intel, pero con la carrera me compré mi primer Mac. Le cogí cariño y entonces empecé a comprar solo productos de esta marca. Decidí abrir el Museo de Apple porque ya tenía una colección completa con todos los modelos.

- Pero ahora quiere cambiar el nombre por Museo de la Computación.

- Apple es clave en la historia de la computación, pero tampoco queremos adoctrinar a nadie. Hay que contar con todos los protagonistas. De hecho, ahora tenemos el mismo número de máquinas de Apple que de otras marcas.

- El suyo no es un museo al uso...

- Es una forma distinta de hacer un museo. Ofrezco una visita guiada que se amolda a cada grupo según sus necesidades, su edad, sus conocimientos... Se hace totalmente a la carta. Aquí viene gente muy friki, y entonces doy detalles más técnicos; pero también llegan otros que no saben absolutamente nada y que quieren descubrirlo desde cero.

- Presume de que todas las máquinas expuestas funcionan.

- ¡Y se pueden tocar! Así la gente puede descubrir la evolución de los ordenadores, probarlos, ver cómo eran antes... Si vienen niños, por ejemplo, les pongo videojuegos para que vean cómo han ido cambiando.

- ¿Qué tal responden los visitantes a su propuesta?

- Muy bien. La gente sale encantada, y eso me motiva para seguir. Este año, para mediados de agosto, ya habíamos recibido unas 2.500 personas. Y sin tener en cuenta los niños, porque entran gratis. Se ha convertido en una atracción turística más. Hay gente que viene para ver el museo y ya de paso se queda en la ciudad. Tenemos una calificación 5/5 en TripAdvisor, y somos el 12º mejor museo de España según este portal, justo detrás de grandes como el Prado o el Guggenheim.

«Me tienen atravesado»

- ¿Cuántas máquinas tiene ahora?

- 174... y alguna más que no está expuesta.

- ¿Tiene alguna preferida en su colección?

- Me cuesta mucho decirlo... Está el Macintosh del 20º aniversario, que es un ordenador excelente, y un Commodore Pet, el 8034K, que me recuerda a la novia del robot 'Wall-e'. También sigo teniendo mi primer ordenador, un 8086, de los primeros PC que hubo. Solo conservo su placa base, que está operativa, pero la caja la tiré. Y era preciosa, muy sencilla.

- ¿Recibe donaciones?

- Mira, justo acabo de colgar a una persona de Madrid que me quiere donar un ordenador viejo. Lo llevó a la tienda de Apple y le dijeron que ellos lo iban a reciclar, pero le dieron mi contacto. Me llaman de todas partes, dentro de poco tengo que ir a Navarra a por otro... Eso sí, ninguna institución. Antes sí que donaban, pero como ahora tienen que darlos de baja, nada de nada... Me tienen atravesado.

- ¿Mantiene una buena relación con Apple?

- Sí, son encantadores. No me han puesto ninguna traba para usar su nombre. Pero ellos no están interesados en abrir un museo. Ni siquiera en EE UU. En Apple funcionan en el futuro, siempre van avanzando. Es una política de Steve Jobs, no mirar al pasado.

- ¿Colecciona alguna cosa más?

- Coches antiguos... De hecho, la pasión por la restauración me viene de esto, de los coches viejos, con dos caballos, como el 'Citroën Tiburón'. Me ha enseñado a ser minucioso a la hora de reparar, para dejar todo en su estado original.

- Pero la colección no será tan grande como la de ordenadores, ¿no?

- ¡No, no, para nada! Solo tengo unos cuántos... Necesitaría una nave inmensa para guardarlos.