Emilio Calatayud: «Los niños no pueden jugar ni cobrar la Lotería, aunque sea la del Niño» «El juego genera adicción y los menores son especialmente vulnerables», afirma el juez de menores EMILIO CALATAYUD Lunes, 7 enero 2019

Buenas, soy Emilio Calatayud. Me toca ser el aguafiestas de nuevo. Hoy ha sido noticia que a un chaval de quince años, creo, le ha tocado la Lotería del Niño, 200.000 euros me parece. A raíz de ese tema, varios amigos me han preguntado si los menores pueden jugar a la Lotería. Pues no, no pueden. Está prohibido. Y por supuesto tampoco pueden cobrar un décimo premiado. Tienen que ser los padres o tutores los que lo hagan.

