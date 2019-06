«Baja la natalidad en España: en lugar de hijos, preferimos un Audi y un 'peazo' móvil» BLOG «Ser padres es difícil y las nuevas generaciones no quieren 'inrritaciones', como decimos en Granada», reflexiona el juez de menores EMILIO CALATAYUD Viernes, 21 junio 2019, 18:56

Buenas, soy Emilio Calatayud. Año tras año, nacen menos españolitos. La natalidad también cayó en 2018, según los últimos datos que se acaban de dar a conocer. Y llevamos así una década: durante ese tiempo, el desplome acumulado es del 40%. Al final, a los españoles no nos afectará el cambio climático porque no habrá españoles para sufrirlo. En lugar de tener hijos, preferimos tener un audi y un 'peazo' de teléfono móvil de última generación. O un perro. Dan menos problemas. Ser padres es difícil y las nuevas generaciones no quieren 'inrritaciones', como decimos en Granada.

Es verdad que los sueldos, en muchos casos, son para llorar. Y así es difícil plantearse tener descendencia. Si pueden ahorrar algo, se hacen un crucero. Pero peor era la situación después de la Guerra Civil y las familias tenían cinco o seis hijos de media. Pero no comparemos, que las comparaciones siempre son odiosas. Son otros tiempos. Eso sí, los audis no cotizan y, por tanto, no aportar para pagar las pensiones. Ahí lo dejo.

