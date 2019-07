«No hay que asustar a los niños con que viene la Policía o la Guardia Civil: no son el coco» BLOG «Si los más pequeños crecen pensando que las fuerzas de seguridad son un mal de la sociedad, tenemos un problema», reflexiona el juez de menores EMILIO CALATAYUD Domingo, 7 julio 2019, 12:05

Buenas, soy Emilio Calatayud, He aquí una advertencia incorrecta, pero real como la vida misma (la he escuchado en una playa de Granada): «Hija, va a venir la Policía de la playa y te va a llevar por llorona». A ver, las Fuerzas de Seguridad del Estado (Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local y las policías autonómicas) no son el coco ni el hombre del saco. Su misión consiste precisamente en protegernos a todos. También a las niñas lloronas.

Si la niña llora, los que tienen que 'negociar' con ella son sus papás y no las Fuerzas de Seguridad. Parece una chorrada, pero si los niños nacen, crecen y se desarrollan pensando que las fuerzas de seguridad son el 'poli malo de la sociedad', y nunca mejor dicho, pues igual tenemos problemas. Y todo para que los papás queden como 'el poli bueno'. Eso es hacer trampas, trasladar a otros la responsabilidad de educar.

