Los 8 elementos de tu coche que puedes revisar en casa para aprobar la ITV Para evitar una calificación desfavorable en la inspección técnica basta con revisar algunos componentes del vehículo previamente E.Q. Domingo, 20 octubre 2019, 14:02

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es un trámite obligatorio para todos aquellos coches que tengan más de cuatro años. Si bien puede convertirse en un proceso algo pesado, hay que recordar que circular con la ITV caducada puede suponer una multa de 200 euros.

Conviene además asegurarse que el vehículo será capaz de obtener una calificación positiva en la ITV, ya que si se suspende, habrá que solucionar los fallos que se hayan detectado y después repetir la revisión. Mientras tanto el vehículo no podrá circular, y la multa para el que lo haga puede ascender hasta los 500 euros.

Hay algunos elementos del coche que se pueden revisar personalmente antes de someterse a la ITV para evitar que la inspección sea desfavorable.

1 Neumáticos

Las ruedas del vehículo tienen que tener la presión correcta y la banda de rodadura debe tener al menos 1,6 mm. Conviene revisar también si tienen bultos o roturas, o si están cristalizados. Además los neumáticos deben ser iguales en cada eje. En caso de que no sea así, se deberá añadir aire o cambiar las ruedas según el caso.

2 Alumbrado

hay que revisar todas las luces del vehículo (de posición, cortas, largas, intermitentes, antiniebla…). Para ello, colócate frente a una pared y ve encendiendo las diferentes luces para ver si se ilumina. Mejor aún si se cuenta con la ayuda de otra persona que nos vaya indicando si las luces que encendemos funcionan. En esta revisión no hay que olvidar las luces de la matrícula.

3 Niveles

Evitar una ITV desfavorable en este caso es muy sencillo. Tan sólo hay que revisar que el aceite, el refrigerante y el nivel del líquido de frenos sean los adecuados.

4 Cinturones de seguridad

Hay que comprobar si los enganches de los cinturones funcionan y si se bloquean cuando se tira con fuerza de ellos.

5 Humos

Si el coche expulsa mucho humo, no pasará la ITV. En el caso de vehículos diésel es recomendable realizar varios kilómetros por carretera a una velocidad alta antes de acudir a la inspección. Para limpiar el hollín que se acumula en el sistema de escape, conviene circular a un mayor número de revoluciones.

6 Ventanas

Las lunas del coche deben estar en buen estado y no presentar chinazos ni grietas. Además el sistema limpiaparabrisas debe funcionar correctamente, por lo que hay que revisar si las escobillas barren de forma correcta.

7 Puertas

Si alguna de las puertas no abre o cierra correctamente desde fuera del vehículo habrá que repararla.

8 Chapa

la carrocería no debe tener desperfectos importantes. Esto incluye los faros, paragolpes y retrovisores, que no pueden estar rotos. El estado de las matrículas también es importante, por lo que conviene revisar que no estén dobladas.

Además de todo esto, acudir con el coche limpio a la ITV provocará una mejor impresión al técnico.