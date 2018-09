¿Son convenientes las actividades extraescolares para niños? Habla una psicóloga ISTOCK Distintos puntos de vista indican que una sobreinformación puede llevar a la saturación y el estrés JOSÉ I. CEJUDO Jueves, 20 septiembre 2018, 01:05

Con el adiós al verano no se retoma solamente el colegio, sino también las actividades extraescolares que mantienen al niño en el aula. Muchos padres optan por esta opción creyendo que es lo mejor para sus hijos, pero en ocasiones podría no serlo. Es lo que defiende la psicóloga Cristina Condomina, especialista en psicopedagogía. «Está bien que los niños hagan alguna actividad extraescolar, pero sin desbordarles de información que puede causar que se saturen, se estresen y se desmotiven a la hora de aprender», razona Condomina.

Esta especialista en psicopedagogía cuestiona que lo más adecuado para un niño sea que se le aborde con grandes cantidades de información en edades muy tempranas. «¿De qué les sirve tanta información si no la saben manejar de forma adecuada ni tienen ya adquiridas habilidades más básicas para su desarrollo?», se pregunta Condomina. «Creo que existe una mentalidad muy arraigada de que los niños deben saber muchas cosas para ser exitosos, y no es así. Muchos padres se preocupan por si el niño no hace nada después del cole y les organizan una agenda como si fuera la suya», refleja, en desacuerdo.

La psicóloga opta por el equilibrio, concepto que subraya. «Deben estudiar, pero también jugar. El juego es intrínseco al hombre desde antiguas civilizaciones. No sólo es una actividad lúdica, sino que facilita el desarrollo afectivo, es una forma de relacionarse, desenvuelve la actividad cognitiva y psicomotriz, potencia la creatividad, desarrolla la imaginación y no deja de ser un ejercicio de aprendizaje muy poderoso para los niños a través de la experiencia», enumera Cristina Condomina sobre los beneficios del juego.

Los efectos que tiene el juego sobre un niño no son los mismos si juegan con sus padres o con adultos o si lo hacen con otros niños. «Está muy bien que los padres jueguen con sus hijos pero a veces se limitan a lo que ellos quieren, mientras que el juego entre niños, entre iguales, implica unas reglas exclusivas que les hace aprender a interaccionar y a autocontrolarse, por lo que se disminuyen los problemas de conducta», expone la psicóloga. «En el cole juegan entre ellos pero en un entorno ya muy reglado y con mucho control, por lo que jugar en la calle da paso a la creatividad», valora Condomina.

De hecho, y siempre dentro de este equilibrio, la psicóloga también reivindica el aburrimiento. «También lo necesitan porque el hecho de no tener nada que hacer les motiva a descubrir e inventar. Es una forma de aumentar la creatividad y mejorar la resolución de problemas por ellos mismos», explica Cristina Condomina.