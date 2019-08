Están que echan humo La Generalitat catalana quiere que en 2020 no se pueda fumar en ninguna terraza, aunque estén totalmente abiertas, y extender la prohibición a los coches particulares, viajen o no con niños. El anuncio indigna a hosteleros y fumadores FERNANDO MIÑANA Sábado, 10 agosto 2019, 10:45

La Generalitat de Cataluña quiere arrinconar al fumador. Hace unos días, para palpar el ánimo de sus detractores y de los que les apoyan, informaron de que el año que viene va a prohibir fumar en los coches, aunque vayan sin niños; en todos los recintos deportivos, incluidos aquellos abiertos al aire libre; en las marquesinas de los autobuses; y en todas las terrazas hosteleras.

Este último punto descolla como el más conflictivo. Muchos fumadores se sienten perseguidos y tenían en las terrazas al aire libre, ventiladas, uno de sus reductos para darse el placer de encender un cigarrillo mientras le dan un sorbo al café o a una cerveza. Pero la Conselleria de Salut considera que donde empieza el placer del fumador, acaba el del que no le gusta el tabaco. Y por eso tiene previsto, a partir de 2020, reducir aún más los lugares para disfrutar de este hábito, que, por otra parte, es responsable del 30% de las muertes por cáncer y la causa del 85% de los que afectan al pulmón en España.

La conocida como ley antitabaco, en realidad, ya había acotado mucho los lugares para su disfrute. Pero también es cierto que, con el paso de los años, la presión se ha ido relajando y apenas se realizan inspecciones para velar por su cumplimiento, tanto en Cataluña como en el resto del país. Esto había propiciado que, cuando arreciaba el frío, muchos bares utilizaran la treta de montar en las aceras una especie de carpas prácticamente cerradas, que, en verdad, ya están prohibidas.

La ley estatal de 2010 es de obligada observancia, pero permite ir más allá. Y en base a este privilegio, la Conselleria de Salut está preparando una nueva normativa de adicciones que sustituirá a la actual ley autonómica de prevención y asistencia en materia de sustancias que pueden generar dependencias, que data de 1985. Pero para aprobar esta norma necesita pactar en 2020.

Joan Guix, secretario de Salut Pública de la conselleria, ha informado de que la futura ley irá «en la línea de la OMS (Organización Mundial de la Salud)», que, según él, es la de «continuar disminuyendo la prevalencia del tabaco, retrasar la iniciación de los jóvenes y, sobre todo, jugar fuerte con los fumadores pasivos». Su objetivo es claro: ampliar los espacios sin humos. Por ello, además de sumar lugares en los que estará prohibido darle una calada al pitillo, establecerá un perímetro de prohibición de cinco metros alrededor de los colegios y los hospitales para que niños y enfermos no tengan que atravesar una nube de nicotina cuando salen a la calle.

A unos les parece una exageración; a otros, una necesidad. Pero la Generalitat parece tener claro cuál es el eje de su iniciativa: «No se puede obligar a tragar humo a quien no quiere». Aunque en la conselleria saben que imponer estas nuevas restricciones no va a resultar sencillo: «La tramitación de esta ley será larga».

La prohibición aspira a introducirse también hasta en el interior de los vehículos particulares. Esta vez no tanto por un motivo de salud como de seguridad, aunque sea un ámbito que compete al Estado. Su pretensión es arrinconar el hábito lo máximo posible, y eso incluye dar el paso a los paquetes de tabaco neutros, sin la tipografía o el diseño alusivo a la marca de la tabacalera. Una medida que ya ha triunfado en Francia, Reino Unido y Australia, el pionero gracias a la ley que aplicó en 2012. Su atrevimiento vino impulsado por el entonces ministro de Salud, Nicola Roxon, quien, con 10 años, vio morir a su padre, fumador, de un cáncer de esófago. Y no fue sencillo; la multinacional Phillip Morris echó la casa por la ventana para intentar impedirlo.

«Es un globo sonda»

La noticia, deslizada sutilmente por la Generalitat en pleno verano, se le ha atragantado a los hosteleros, que la han recibido como una amenaza ocho años después de reponerse del impacto de la ley antitabaco que entró en vigor el 2 de enero de 2011 y que prohibía el consumo en el interior de sus establecimientos.

Roger Pallarols, director general del Gremio de Restauración de Barcelona, transmite la indignación del sector por un doble motivo. El primero, por no consultarles. «La forma de actuar de la Generalitat es inaceptable -argumenta-. Nos hemos enterado de todo por la prensa; no es posible que lo hagan sin consultar a un sector tan estratégico en la economía local como el hostelero, que, solo en Cataluña, genera 300.000 empleos. Lo han lanzado como una especie de globo sonda, y eso no es de recibo».

El segundo motivo alude a lo que califican como «una ocurrencia» de la Generalitat, porque, según Pallarols, no aborda el problema principal: «Nosotros no estamos diciendo si es bueno o malo fumar, ni si se debe luchar o no contra los fumadores. Partimos de la base de que si es legal la venta y el consumo del tabaco, por qué se quiere prohibir en las terrazas, que son un espacio público».

Xisca Sureda es experta en tabaquismo. La profesora e investigadora de la Universidad de Alcalá está rotundamente a favor de las medidas que avanza la Administración catalana. «Mi recomendación es prohibir que se fume en todas las terrazas, como ya hacen otros países, como Estados Unidos. Al final, al igual que ocurrió con la última ley, aumenta la aceptación».

Esta epidemióloga confronta las cifras y concluye que no se puede anteponer los derechos de un 25% de los españoles, los que fuman, sobre los del 75% restante, los que no. Y descarta tajantemente que una terraza abierta sea el lugar para los aficionados al cigarrillo. «Nosotros priorizamos la salud de la población, y eso incluye a unos y a otros. Y lo hacemos por un derecho humano fundamental: no hacer nada que perjudique a los que están a tu alrededor, que es lo que ocurre en las terrazas cuando coinciden varios fumadores. Porque incluso en esos espacios se superan los niveles mínimos de exposición a partículas de nicotina. Y está demostrado que la exposición pasiva guarda relación con enfermedades cardiovasculares y pulmonares». Sureda, además, abre otro melón, el de las terrazas que flirtean con la ilegalidad para contentar a su clientela adicta a la nicotina: «En Madrid, por ejemplo, el 80% de las terrazas incumplen la ley. Sobre todo en otoño e invierno. En la hostelería hacen un poco lo que quieren».

Pallarols, en cambio, asegura que esta circunstancia no se da en Barcelona, por la rigurosidad del Consistorio en este asunto. «Aquí eso es minoritario. El Ayuntamiento tiene un hábito de concesión muy poco permisivo. Estos espacios con más de dos paredes -con tres o cuatro limitaciones similares, la ley estatal prohíbe fumar en las terrazas- son residuales. En este asunto no tenemos ningún problema para cumplir la legislación», advierte el director del Gremio de Restauración, quien recuerda que, tras la normativa antitabaco de 2010, Barcelona pasó de 2.500 a 5.000 terrazas, y que los establecimientos hosteleros solo dedican un 10% de su espacio a los fumadores.

Xisca Sureda ve inviable que la solución sea prohibir la venta y el consumo del tabaco -«eso provocaría una crisis económica mundial», asegura-, del mismo modo que no comparte que deban existir derechos para los fumadores cuando impliquen un perjuicio para los no fumadores. «No puede prevalecer un estilo de vida que perjudica la salud del que consume y del que no», sentencia.

El debate ha prendido en Cataluña y especialmente en Barcelona, invadida estos meses por hordas de turistas y con un grave problema de uso del espacio público en la Barceloneta, donde campan a sus anchas los manteros y todo tipo de vendedores ilegales. Ahora parece que se suma otro problema: el humo de los fumadores.