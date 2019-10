La dulce abuelita del edificio que era en realidad una ladrona violenta y camaleónica Está acusada de pequeños hurtos y robos en apartamentos vacacionales en pleno centro de Málaga ATLAS Sábado, 19 octubre 2019, 10:14

Podría pasar por la dulce abuelita del edificio pero la policía asegura que no. «Nos ha engañado a todos porque interpreta un papel brillante». Lo que hace esta señora de 76 años es vigilar la escalera y el ascensor para entrar a robar en los pisos. Aunque no lo parezca es una camaleónica ladrona. Tiene 8 identidades distintas y acumula 40 detenciones. Además de mostrarse como una persona violenta que no para de insultar y amenazar a los agentes.

Está acusada de pequeños hurtos y robos en apartamentos vacacionales en pleno centro de Málaga. Entra en las viviendas, coge lo que dejan los despreocupados turistas y en un par de minutos se marcha. Si la pillaban simulaba estar despistada o desorientada cuando en realidad estaba muy atenta a su botín.