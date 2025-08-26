Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
AFP

Dos militares de la UME heridos en Ourense tras chocar su vehículo con un camión de ganado

Tras la colisión, el vehículo militar cayó por un terraplén

EP

Martes, 26 de agosto 2025, 15:06

Dos militares han resultado heridos este martes en el municipio ourensano de Trasmiras tras chocar el vehículo militar en el que viajaban con un camión de ganado.

Los heridos son especialistas y pertenecen al grupo de Artillería de León, desplazados desde este lunes con la UME.

Según ha informado el 112, el accidente tuvo lugar alrededor de las 11.20 horas, en el kilómetro 183 de la A-52. Tras la colisión, el vehículo militar cayó por un terraplén. La autovía está cortada en ese tramo.

Con estos datos, los gestores del 112 movilizaron al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Xinzo de Limia y a la Guardia Civil de Tráfico.

Los medios desplazados confirmaron que no había atrapados. Con todo, uno de ellos fue evacuado en el helicóptero medicalizado con base en Ourense. Está estabilizado e ingresado en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

Así lo ha confirmado el delegado de Defensa en Ourense, el Coronel Peñas, en un acto esta mañana en el Centro de Coordinación Provincial de lucha contra incendios de Ourense, que ha visitado junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

El otro herido fue trasladado en ambulancia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour lanza una rebaja exclusiva en su aceite de oliva Coosur serie Oro antes de acabar agosto
  2. 2

    Vuelca un coche en el Centro y los peatones ayudan a sacar al ocupante
  3. 3

    Unos encapuchados roban a una pareja que se encontraba en su coche en el pantano de Cubillas
  4. 4 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  5. 5 El famoso chiringuito de las subastas de pescado se hace con El Barco de Churriana
  6. 6 Sorprendido un hombre de 30 años grabando en el vestuario femenino de un centro deportivo de Granada
  7. 7 El rincón de Granada que National Geographic destaca por su «pasado pirata»
  8. 8

    Weissman, clave de bóveda para el fin del mercado
  9. 9

    Provoca un incendio tras tirar cohetes y petardos en un cumpleaños en Órgiva
  10. 10

    Evacuado en helicóptero un trabajador herido grave tras quedar atrapado en una máquina en La Mamola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Dos militares de la UME heridos en Ourense tras chocar su vehículo con un camión de ganado

Dos militares de la UME heridos en Ourense tras chocar su vehículo con un camión de ganado