Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Dos detenidos en Alicante por el presunto asesinato de una mujer

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando datos del asesinato por un posible caso de violencia de género

EP

Sábado, 25 de octubre 2025, 13:39

Comenta

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres como presuntos autores del asesinato de una mujer en la ciudad de Alicante, que se está investigando ... como un posible caso de violencia de género, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Audiencia de Granada manda tirar un chalé con piscina que iba a ser una «navecilla de aperos»
  2. 2 El piloto de un Madrid-Granada se niega a volar porque se había excedido ya su horario laboral
  3. 3 Un preso propina una paliza y le rompe el tabique nasal a un funcionario de la cárcel de Albolote
  4. 4 El parque comercial Granaita anuncia la inminente apertura de Primor u otros negocios
  5. 5 Tres motoristas atacan e increpan a agentes de medio ambiente que les sorprendieron en Sierra Nevada
  6. 6 Muere el exalcalde de Otura Antonio Anguita Muros
  7. 7 Gran paso para el nuevo acceso a la Alpujarra: llegan el falso túnel y el viaducto
  8. 8 Más centros de la UGR denuncian que «los padres vienen a tutorías, revisiones y matriculaciones»
  9. 9

    El AVE madrugador esquiva la doble parada en Antequera y recorta diez minutos el viaje
  10. 10

    El Toronto ejercerá la opción de compra sobre Corbeanu

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Dos detenidos en Alicante por el presunto asesinato de una mujer

Dos detenidos en Alicante por el presunto asesinato de una mujer