«Si cuando vas a dormir usas el 'guasap', tienes un problema, y si es lo primero que haces al despertar, tienes dos» «Cada vez hay más padres y profesores que se quejan de que los niños no duermen bien», cuenta el juez de menores EMILIO CALATAYUD Domingo, 21 abril 2019

Buenas, soy Emilio Calatayud. Salvo alguna excepción, duermo muy bien. Nunca me ha quitado el sueño poner una sentencia, da la mismo que fuera condenatoria o absolutoria. Así que no hablo por experiencia propia. Pero cada vez hay más padres y profesores que se quejan de que los niños no duermen bien y luego están 'atacaos' o todo lo contrario: somnolientos. Me temo que todo esto tiene que ver con el uso abusivo del móvil, el Internet y los videojuegos. Hay expertos que ya hablan de insomnio tecnológico.

