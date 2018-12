¿Quiénes son los 12 diputados de VOX en Andalucía? 01:03 En la cabeza. Francisco Serrano un juez conocido por sus polémicas decisiones en violencia de género, fue inhabilitado en 2011 por prevaricación ATLAS Martes, 4 diciembre 2018, 10:28

Ayer eran anónimos, hoy son los 12 diputados de VOX. En la cabeza. Francisco Serrano un juez conocido por sus polémicas decisiones en violencia de género, fue inhabilitado en 2011 por prevaricación al modificar el régimen de visitas de un menor para que pudiera salir de nazareno en semana santa con su padre. La número 2, María José Piñero respiro médico, madre de 7 hijos, presidenta de Vox Sevilla.

En la lista, tres abogados, Manuel Gavira, Ángela Mulas y Alejandro Hernández respiro. Luz Belinda Rodríguez, de 38 años que dejó el ejército del aire, es ama de casa y está estudiando derecho respiro y Benito Morillo, de 51, ex guardia civil jubilado. También hay un veterinario, Eugenio Moltó, ex militante del PP, respiro franco no fue un dictador Un empresario, Rodrigo Alonso, un piloto Francisco Ocaña y una secretaria prejubilada, Ana Gil Román. 8 hombres, 4 mujeres, unidos por el mismo partido.