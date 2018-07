«Cada año digo que será el último, pero es una tradición»: Así son los trabajos de verano Joaquín, en uno de los primeros conciertos del verano. / R. C. Miles de españoles cambian en los meses estivales su ocupación habitual para dedicarse a empleos vinculados al turismo. Aquí siguen algunos casos INÉS GALLASTEGUI Domingo, 15 julio 2018, 18:05

Este verano, mientras la mayoría se calza las chanclas y el bañador, más de 200.000 españoles encontrarán un trabajo. Son buenas noticias. Pero no se trata de un puesto para toda la vida, sino de un empleo que volará como las hojas de los árboles al comienzo del otoño, porque se enmarca en un sector de actividad ligado a la canícula y, en particular, al turismo. Se trata del empleo estacional y, advierten los expertos, está cambiando. «La vieja idea de que 'como no sé hacer nada me pongo de camarero' ya no vale. El turismo que recibimos es cada vez más complejo y las empresas exigen más cualificación, por ejemplo, conocimiento de idiomas», subraya el economista Valentín Bote, responsable de investigación en la agencia líder de trabajo temporal en España, Randstad.

De hecho, los puestos de camarero son solo una pequeña parte de los que se crearán este verano con la llegada de 30 millones de extranjeros, más los turistas nacionales. Según el informe de Randstad, entre junio y septiembre el conjunto de las ETT gestionarán 620.000 contrataciones en sectores estrechamente vinculados al turismo, como el comercio, el transporte, la hostelería, el ocio y el entretenimiento. Son un 12% más que en 2017 y el doble que en 2010, en medio de la crisis.

Cerca de la mitad de las contrataciones no se realiza a través de agencias, sino en base a contactos ya establecidos en temporadas anteriores. En total son más de un millón de contratos, pero no el mismo número de currantes: algunos tendrán un contrato para todo el trimestre, pero otros firmarán varios para periodos muy cortos, por ejemplo, refuerzos de fin de semana en hostelería.

Hay quien recurre a estos empleos efímeros por necesidad -el resto del año está en paro o también depende de puestos temporales-, pero cada vez más personas combinan una actividad regular a lo largo del año con otra solo en el estío para poder dedicarse a lo que les gusta y, al mismo tiempo, mantener unos ingresos estables.

No se trata exactamente de pluriempleo o pluriactividad, fenómenos que, aunque fueron importantes en la postguerra -a causa de los salarios de miseria- y en los años del desarrollismo -en una coyuntura de fuerte crecimiento en la que, además, las mujeres aún no se habían incorporado al mercado laboral- son hoy excepcionales en nuestro país.

Un caso típico de compatibilidad entre trabajos estacionales es el de los fijos discontinuos, un tipo de contrato muy usado en la hostelería, pero también en los deportes de invierno (esquí) o de verano (surf) y el comercio, con sus picos de actividad. Son contratos que sirven para cubrir necesidades que se repiten de forma cíclica y garantizan estabilidad al empleado. En los periodos de suspensión del contrato, este puede cobrar el paro o trabajar por cuenta propia o ajena.

«Si quieres un buen trabajador con un perfil muy concreto, no puedes arriesgarte a perderlo al año siguiente», explica Valentín Bote. Por ejemplo, resalta, empleados de hoteles o restaurantes competentes en sus funciones que hablan, además de inglés o francés, un alemán fluido son mirlos blancos en la costa andaluza o en las islas. El economista cita el caso de un recepcionista de un establecimiento de Cádiz al que su cadena hotelera emplea en invierno en una estación de esquí en Suiza. Y la demanda se complica con la creciente llegada de visitantes rusos y chinos, muy apreciados a causa de su elevado volumen de gasto y su gusto por el lujo.

Dado que en estos contratos estacionales la adecuación al puesto debe ser muy rápida, los empleadores valoran la formación y la experiencia. Sin embargo, muchos de los aspirantes a estos puestos son estudiantes o desempleados con poco currículum laboral. Laura Simón, orientadora en la Fundación Novia Salcedo, entidad privada vizcaína que ayuda a los jóvenes en su integración profesional, resalta que en este colectivo son frecuentes las entradas y salidas del mercado laboral desde que obtienen un título de Formación Profesional o universitario hasta que consiguen una ocupación duradera. «Muchos no cierran las puertas a seguir estudiando», recuerda.

En ocasiones los contratos estivales son precarios, están mal pagados o, sencillamente, no tienen nada que ver con los intereses de quienes los suscriben. «El desarrollo de una carrera profesional exitosa es un objetivo a largo plazo. Los empleos estacionales pueden ser un buen punto de partida para desarrollar competencias valiosas para el futuro o pueden no tener ningún impacto positivo», subraya Simón.

Lo que sí tiene claro esta especialista es que el mundo del trabajo está cambiando. «El mercado laboral va a ser muy abierto y volátil. Las profesiones del futuro están por crear. En los últimos años ha habido una gran demanda de perfiles técnicos, pero también hay que apostar por perfiles más humanizados», señala. En ese contexto, la vocación no es un concepto anticuado. «La parte fundamental de la orientación es ayudar a la persona a encontrarla, a descubrir sus talentos y habilidades innatas y las que puede desarrollar en el futuro», explica.

«¿Qué brazo me corto?»

¿Y qué ocurre cuando una persona no tiene clara cuál es su vocación? «Hay un porcentaje de usuarios que acuden a nuestro servicio con el corazón dividido, con dos profesiones que van repartiendo a lo largo del año -afirma-. Son 'jóvenes estrella': esa capacidad de tener el cerebro partido en varios desarrollos competenciales es muy positiva. Suelen ser personas con más iniciativa y autonomía, y con ellos la orientación parte de un estadío superior. La respuesta no es única: a veces esa situación es estresante y tienen que apostar, y otras veces no se deciden porque son conscientes de que dedicarse en cuerpo y alma a una de sus dos vocaciones no les permite sostenerse económicamente».

No es el caso de la joven granadina Marta Casado, fisioterapeuta autónoma y bailarina profesional que durante el verano trabaja contratada por una compañía de danza española y flamenco. «Mis vocaciones son las dos. Con el baile alegro a la gente; con la 'fisio' le doy lo que necesita para su salud. Las dos cosas me llenan. No puedo vivir sin ellas. ¿Qué brazo me corto que no me duela? -reflexiona-. Antes esa pregunta me hacía sentir mal, pero ahora sé que es posible compaginarlo todo y que me tengo que sentir agradecida por tener dónde elegir».