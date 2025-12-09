Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ismael Maceira, en su casa de Bilbao, después de la entrevista. Yvonne Iturgaiz

«Mi día a día se hace cuesta arriba porque desde el minuto uno ya me levanto con cansancio»

Cuando Ismael Maceira tenía doce años le diagnosticaron covid persistente y desde entonces apenas sale de su casa. Sin embargo, ahora es CEO de una startup de terapias digitales

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:07

A los doce años y en primero de la ESO, Ismael Maceira era un «buen estudiante al que le gustaba hacer un montón de cosas», ... recuerda él mismo de aquellos tiempos que aunque parezcan lejanos fueron hace cuatro años. «Pero cuando cogí el covid comencé a vivir en un cuerpo que no me responde. Estuve mucho tiempo dando positivo y con síntomas. Pasé por diferentes especialidades, como cardiología, neumología o neurología hasta que en medicina interna me dijeron las palabras mágicas: tenía covid persistente», mantiene Maceira, ahora con 16 años y residencia en Bilbao. «Yo era un niño totalmente normal y de repente no remontaba para ir a clases. Perdí la retención oral y escrita, y estaba siempre con cansancio. No podía estudiar. Tenía un párrafo adelante y no había manera que me lo aprendiera. El ritmo de clase no me venía nada bien».

