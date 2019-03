La DGT estudia ampliar los márgenes de error de sus radares El objetivo es evitar que los tribunales sigan tumbando multas que se habían impuesto de manera irregular Á.L. Lunes, 25 marzo 2019, 12:28

La polémica está servida. ¿aplica bien o aplica mal la Dirección General de Tráfico (DGT) el margen de error de sus radares?. Si se atiende a lo que dice la justicia, la realidad parece indicar que no. Por ese mismo motivo, la DGT está estudiando ampliar los márgenes de error de sus cinemómetros con el fin de evitar más problemas en forma de multa.

Te interesa Así serán los nuevos exámenes de la DGT para el carnet de conducir

Tras la denuncia de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) de que en España se están aplicando mal los márgenes de velocidad de los radares y que esa circunstancia provoca multas que no deberían serlo, la DGT está tomando nota. Su director, Pere Navarro, ha reconocido que no descartan ampliar los citados márgenes de velocidad para evitar más casos judiciales en contra.

No obstante, muchos conductores han empezado a reclamar multas que fueron interpuestas con los márgenes de seguridad mal aplicados y cuyas sanciones deberían ser inferiores. En algunos casos incluso no deberían haber sido multados y sin embargo lo fueron. Cabe recordar que los márgenes son de un 5% si el radar es fijo, de un 7% si es móvil y de un 10% si está colocado en un helicóptero.

La revisión de estos márgenes que no se han aplicado bien podría suponer que un conductor que fuese multado por ir a una velocidad excesiva según el radar, quizá no lo fuera porque la Justicia española siempre ha de elegir la sanción más favorable para quien recurre una multa. En ese caso, serían miles de multas las que se podrían recurrir en los tribunales. Por ello, la DGT no descarta ampliar los márgenes de error en beneficio de los conductores.