La DGT aclara si los radares multaron durante el apagón

Las carreteras de toda España se volvieron un auténtico caos ayer desde alrededor de las 12:30 horas debido al histórico apagón eléctrico que afectó a toda la Península Ibérica. Semáforos que no funcionaban, rotondas colapsadas y un tráfico verdaderamente difícil de gestionar debido a la falta de electricidad.

Ante esta situación, la broma de muchos conductores es que al menos podrían llegar a sus casas sin tener que preocuparse de las multas de los radares de velocidad, ya que al no haber luz estos no podrían estar en funcionamiento. Sin embargo, esto no es así con todos los radares de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Desde hace ya más de un año la DGT licitó la compra de una nueva generación de radares. Unos denominados como 'radares blindados' que cuentan con ciertas características que los hacen especiales: están hechos aprueba de ataques vandálicos y son casi inexpugnables debido a que cuentan con cajas de seguridad hechas de acero.

Pero no solo están blindados, sino que cuentan con un interior climatizado para que no les afecte ni el frío ni el calor. Y, además, son 100% autónomos, funcionando sin requerir la presencia de ningún operario. A todo esto hay que sumar el hecho de que disponen de placas solares para generar electricidad y también tienen GPS y wifi.

Las multas de velocidad sí llegarán

Gracias a estos radares autónomos los conductores que fueran cazados durante el apagón circulando a más velocidad de la cuenta recibirán en su buzón una sorpresa durante los próximos días. Y es que gracias a las funciones de conectividad de estos nuevos radares todas las multas de este tipo sí han podido ser enviadas al centro de tratamiento de multas de la DGT en León.

La situación es diferente con las cámaras de los semáforos que sancionan a los conductores que se los saltan cuando están en rojo o que detectan si se lleva o no el cinturón de seguridad. Este tipo de cámaras sí que cuentan con una conexión a la red eléctrica, por lo que ayer no funcionaron desde que se produjo el apagón.