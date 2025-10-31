La DGT aclara los casos en los que en los que puedes ocupar el carril izquierdo

A muchos conductores les surge la duda de qué deben hacer si circulan por el carril izquierdo a 120 km/h y otro vehículo se ... aproxima más rápido. Y es que en autovías y autopistas, la normativa obliga a circular por el carril derecho y respetar los límites de velocidad impuestos.

Así lo establece el artículo 31 del Reglamento General de Circulación (RGC): «Fuera de poblado, en las calzadas con más de un carril reservado para su sentido de la marcha, el conductor de un automóvil circulará normalmente por el carril situado más a la derecha».

Esta norma se aplica a todos los conductores, que independientemente de la velocidad que lleven, deberán ir por el carril derecho. El izquierdo, por contrapartida, está reservado exclusivamente para realizar adelantamientos.

La regla general es que se debe circular por el carril derecho.



El central y el izquierdo son para adelantar o para cuando las circunstancias del tráfico/vía lo aconsejen, siempre que no entorpezca la marcha de otro vehículo que le siga.

Sin embargo, existe una excepción, «cuando las circunstancias del tráfico o de la vía lo aconsejen, a condición de que no entorpezca la marcha de otro vehículo que le siga». Es decir, además de para hacer un adelantamiento, se puede usar el carril izquierdo para adaptarse a las condiciones del tráfico o de la vía, como en un atasco o si se va a cambiar de dirección hacia ese lado.