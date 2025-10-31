Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La DGT aclara los casos en los que en los que puedes ocupar el carril izquierdo. Ideal

La DGT aclara los casos en los que en los que puedes ocupar el carril izquierdo

En autovías y autopistas, la normativa obliga a circular por el carril derecho y respetar los límites de velocidad impuestos

C. L.

Viernes, 31 de octubre 2025, 16:24

Comenta

A muchos conductores les surge la duda de qué deben hacer si circulan por el carril izquierdo a 120 km/h y otro vehículo se ... aproxima más rápido. Y es que en autovías y autopistas, la normativa obliga a circular por el carril derecho y respetar los límites de velocidad impuestos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro heridos por una deflagración de gas en un ático de un edificio en Atarfe
  2. 2 Herida una joven de 17 años por un ataque con arma blanca en Carretera de la Sierra
  3. 3 Gran obra en la Circunvalación de Granada: un nuevo carril, otra glorieta, ramales y adiós a una salida
  4. 4

    La gerente del Virgen de las Nieves, al borde del juicio oral por presunta prevaricación
  5. 5 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  6. 6 Cinco jóvenes asaltan a un conductor y le roban un coche de alta gama en Granada
  7. 7 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  8. 8

    18 piezas robadas a cara descubierta: así fue el robo de joyas a la Virgen del Rosario en Santo Domingo
  9. 9 El avispón oriental llega a Granada: detectan un ejemplar en una finca de Motril
  10. 10 Así va ser el Festival Japonés Matsuri que se celebra en Granada este fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La DGT aclara los casos en los que en los que puedes ocupar el carril izquierdo

La DGT aclara los casos en los que en los que puedes ocupar el carril izquierdo