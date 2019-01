Cómo devolver o descambiar tus regalos de Reyes en rebajas con o sin ticket Para evitar disgustos, y siguiendo los consejos de la OCU, te contamos todo lo que debes saber a la hora de cambiar o devolver cualquier artículo A.O. Lunes, 7 enero 2019, 10:07

Acertar con los regalos es una tarea muy difícil, ya que cada uno tiene sus propios gustos y preferencias. Tanto es así que, durante los días posteriores a la llegada de los Reyes Magos de Oriente, las tiendas se llenan de clientes insatisfechos que pretenden cambiar o devolver sus regalos, algo que no siempre es posible.

Para evitar disgustos, y siguiendo los consejos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), te contamos todo lo que debes saber a la hora de descambiar o devolver cualquier artículo.

¿Es posible devolver o cambiar en todas las tiendas?

La respuesta es no. Aunque la mayoría de los establecimientos permiten cambios y devoluciones, no están obligados legalmente, a no ser que el artículo cuente con algún tipo de defecto o que la compra se haya realizado a distancia. En este último caso, los clientes cuentan con un periodo legal de desistimiento de 14 días.

Todo lo que debes saber para realizar un cambio o devolución

1. Si quieres evitar disgustos, procura asegurarte de la política comercial del establecimiento antes de realizar la compra. De esta forma, sabrás si permiten cambios por color, talla o modelo y cuál es el plazo para hacerlo (si se anuncia un plazo, la tienda está obligada a cumplirlo).

2. Algunas tiendas no devuelven el dinero, sino que ofrecen un vale canjeable. Antes de comprar, asegúrate de los plazos y condiciones.

3. Nunca pagues la totalidad de una reparación o arreglo, deja siempre una cantidad mínima como señal.

4. El establecimiento debe respetar el precio inicial, siempre y cuando no se haya solicitado ningún cambio en el pedido.

5. Si encuentras un defecto en el artículo, puedes usar tu garantía y exigir que te lo cambien por otro igual que se encuentre en perfecto estado. En el caso de que el vendedor se niegue a compensarte, debes hacer valer tus derechos poniendo una reclamación.

¿Puedo devolver un artículo si no tengo el tique?

El establecimiento está obligado a entregarte un tique o factura por la compra de un artículo. Será importante presentarlo a la hora de realizar un cambio o devolución, aunque no imprescindible, ya que la Ley no lo exige.

Por el contrario, debe servir cualquier medio que acredite la compra, como el extracto o resguardo de la tarjeta de crédito con la que realizaste el pago.