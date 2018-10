La devolución del IRPF por maternidad dependerá del sueldo y la prestación cobrada Los hombres que se hayan acogido a dicha baja en los últimos cuatro años, y cuyos impuestos deben ser devueltos, apenas alcanzan un 2% del total según informa el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha Á.L. Jueves, 11 octubre 2018, 11:12

La prestación por baja por maternidad (o paternidad en algunos casos al estar esta compartida entre padre y madre) que paga la Seguridad Social estará exentas de impuestos a partir de ahora, y con carácter retroactivo para aquellas personas que hayan sido padres en los últimos cuatro años según explican fuentes de Gestha a Ideal, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda.

El cambio se produce después de que el Tribunal Supremo lo dictaminara así la pasada semana después de corregir a la Abogacía del Estado que optaba por seguir cobrando el impuesto del IRPF en la prestación por las 16 semanas (4 meses) de maternidad a la que tienen derecho todas las madres.

Sin embargo, a partir de ahora no habrá que pagar por ello, lo que supone que Hacienda tendrá que devolver los impuestos pagados durante las semanas que duró la baja por maternidad y paternidad. En términos globales, no se puede determinar una cantidad media que se deberá devolver «porque depende mucho del sueldo que cobrase y de la prestación que recibiera» explican en Gestha. «Solo se devolverá a aquellas personas que tengan retenciones, porque puede ocurrir que a igualdad de ingresos una persona no tenga retenciones».

Lo que también queda claro es que «debido a la falta de igualdad, la devolución afecta sobre todo a mujeres». Es decir, son ellas las que en su mayoría han solicitado la baja por maternidad y quienes han tenido que pagar unos impuestos que ahora el Supremo entiende que no se ajustaban a derecho pese al criterio de Hacienda. Mientras que ellas suponen casi un 98% del total de trabajadores que solicitan esta baja, los hombres apenas alcanzan el 2%.

La devolución de estos impuestos puede empezar a resolverse dentro de dos meses «aunque hará falta un sistema ágil porque la decisión del Supremo afecta a millón de personas» señalan desde Gestha. De hecho, la Agencia Tributaria ya ha anunciado la puesta en marcha de un formulario.

«El último año que puede ser reclamado debe ser el último no prescrito», aclaran desde el sindicato. Eso supone que para la mayoría de personas significará que la devolución se hará a partir de la declaración de la Renta de 2014. Pero si se ha liquidado en años anteriores y no se ha hecho de forma consecutiva, esos cuatro años pueden ir hasta más allá de 2014.