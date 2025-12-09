Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un repartidor de Glovo. EP

Detienen a un conductor por circular cuatro kilómetros con un repartidor sobre el capó en Algeciras

La Guardia Civil lo arresta por conducción temeraria y por carecer de permiso tras una discusión en la A-7

EP

Martes, 9 de diciembre 2025, 17:24

Comenta

La Guardia Civil ha detenido en Algeciras (Cádiz) a un conductor que circuló durante unos cuatro kilómetros por la autovía A-7 con un repartidor ... subido al capó de su furgoneta, tras mantener una discusión previa con el motorista.

