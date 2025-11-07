Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de la Guardia Civil. Guardia Civil

Detenido el entrenador de un equipo de fútbol femenino en Tenerife por acoso sexual a menores de edad

Aprovechaba los entrenamientos y partidos para insinuarse a las jugadoras

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:03

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Trainer', ha detenido a un hombre de 47 años, residente en la isla de Tenerife, como ... presunto autor de un delito de acoso sexual cometido durante el tiempo que estuvo vinculado a la entidad deportiva en la que actualmente y hasta hace pocos días, ejercía como entrenador de un equipo de fútbol femenino de categoría junior --menores de 14 a 17 años de edad-- en Tenerife.

