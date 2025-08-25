Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Efe

Detenido un 'curandero' en Pontevedra que prometía curar pacientes a cambio de relaciones sexuales

La justificación que él daba es que un espíritu las «poseía» y, a través de su cuerpo, «podía curarlas»

EP

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:27

El equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Tui ha detenido a un vecino de Paradanta (Pontevedra), de 55 años, como autor de un presunto delito contra la libertad y la indemnidad sexual.

Lo ha informado este lunes el Instituto Armado, que llevó a cabo la detención el jueves, 21 de agosto. Según traslada, el presunto 'curandero' o 'santero' se aprovechaba de su situación y decía a personas que acudían a su consulta que, tras un tratamiento de un conjuro con hierbas y manteniendo relaciones sexuales con él, se «iban a curar».

La Guardia Civil indica que la justificación que él daba es que un espíritu las «poseía» y, a través de su cuerpo, «podía curarlas».

El Equipo de Policía Judicial de Tui inició una investigación que culminó con el supuesto 'santero' detenido el pasado día 21 y puesto a disposición, al día siguiente, del Juzgado de guardia de Ponteareas, que determinó su libertad con cargos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fany, «la mitad china, mitad churrianera» con la taberna de las 50 mesas llenas
  2. 2

    Medios aéreos, bomberos del Infoca y Diputación combaten un incendio forestal en la Sierra de Alhama
  3. 3

    Denuncian ruidos e insalubridad de un chalet okupado junto a su urbanización
  4. 4

    La armera granadina que cuenta con un ejército de seguidores
  5. 5 Amenaza de tormentas, rayos y posibles reventones en Granada este domingo
  6. 6 Acumulaba 11 bombonas de gas esparcidas al lado de un terreno que se había incendiado
  7. 7

    La posible salida de Hongla sigue abierta en el Granada
  8. 8

    El Covirán, a punto de cerrar al escolta Jassel Pérez
  9. 9

    Las prioridades del Granada en la última semana de mercado
  10. 10

    El vídeo que muestra la noche de tensión por el fuego en la Fuente de la Bicha

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Detenido un 'curandero' en Pontevedra que prometía curar pacientes a cambio de relaciones sexuales

Detenido un &#039;curandero&#039; en Pontevedra que prometía curar pacientes a cambio de relaciones sexuales