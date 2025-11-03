Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Desmantelan una red de prostitución con menores implicadas en Granada Ideal

Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse

También ha sido detenida la hermanastra por delitos de prostitución y corrupción de una menor

C.P.S

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:08

Agentes de Policía Nacional han llevado a cabo la detención de dos mujeres de 34 y 20 años de edad como presuntas responsables de los ... delitos de sustracción de prostitución y corrupción de menores, al tener trabajando de forma activa y publicitándose en páginas de contactos a una joven que aún no había cumplido la mayoría de edad.

