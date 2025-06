El detalle de los carros de Mercadona del que nadie se había dado cuenta

C. L. Jueves, 5 de junio 2025, 13:41 Comenta Compartir

Los supermercados intentan que sus carros permanezcan en sus instalaciones y no se los lleva nadie a casa, pero en muchas ocasiones malos compradores optan por no devolverlo. Las empreasas no quieren más robos de su material, por eso, cadenas como Mercadona ha añadido un detalle tecnológio, que lo avisan en sus carteles, para evitar robos.

Los carros de Mercadona tienen una rueda negra como parte de un sistema antirrobo. Esta rueda, generalmente ubicada en la parte delantera derecha del carro, está equipada con sensores y un mecanismo de frenado en seco que se activa cuando el carrito intenta salir de las zonas delimitadas, como el supermercado o el parking. No hay manera de moverlo.

El sistema ha sido desarrollado por la empresa Carttec, que ayuda a prevenir el robo de los carritos. Tienen hasta 19 modelos diferentes, de metal, plástico, infantiles, familiares, adaptados... Según afirman, «la seguridad se basa en dos sistemas. CartControl que impide el robo de los carros y Purchek, que evita el robo de la compra que contienen, bloqueando la salida del carro que no haya pasado por caja. Ambos sistemas son complementarios y por su efectividad permiten un retorno de la inversión muy rápido».

«CartControl® es un sistema avanzado de seguridad diseñado específicamente para proteger los carros de supermercado en sus estacionamientos. Este innovador sistema crea una barrera invisible que previene el robo de carros, proporcionando una solución eficaz y económica para garantizar que los carros permanezcan dentro del área comercial en todo momento», detallan.

«La instalación del sistema es muy sencillo, y permite bloquear las ruedas de los carros de manera automática y eficiente. Las ruedas integradas son extremadamente resistentes a cualquier condición climática y están diseñadas para funcionar sin problemas en todo tipo de superficies, lo que asegura un rendimiento constante y duradero».

«Nuestra rueda inteligente, SmartWheel, está diseñada para prevenir pérdidas asociadas al robo de carros y mercancías contenidas en ellos. Fabricada con materiales de alta resistencia y durabilidad, SmartWheel garantiza una protección óptima a largo plazo, minimizando las pérdidas y proporcionando mayor tranquilidad tanto al supermercado como a sus clientes». El sistema de bloqueo perimetral es una medida altamente eficaz que permite proteger uno de los recursos más importantes del negocio.

