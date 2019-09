Desvelan cómo evitar las multas de velocidad de los drones de la DGT Automovilistas Europeos aseguran que son fácilmente recurribles Á. L. Sábado, 7 septiembre 2019, 11:05

A punto de acabar el verano y cuando las operaciones más importantes de tráfico por carretera ya se han producido, a la Dirección General de Tráfico (DGT) le ha surgido un problema. Automovilistas Europeos Asociados (AEA) sostiene que el nuevo sistema de drones ideado para multar desde estos aparatos podría no tener validez.

Según esta asociación, al no haber presencia de un guardia civil que observe las imágenes que la cámara del dron capta, estas no pueden ser consideradas para ser multadas dado que quienes las pueden ver son empleados públicos de la DGT y no agentes de la autoridad. AEA lo aclara a través de una nota de prensa: «La validez de las denuncias que se pudieran formular por este sistema si las infracciones no son observadas directamente por agentes de la Guardia Civil y ha advertido que pueden ser objeto de impugnación por no reunir las necesarias garantías jurídicas».

Es decir, de acuerdo con la asociación, las multas serían recurribles aunque la DGT equiparase el pasado 26 de junio la validez de las denuncias hechas por agentes de la Guardia Civil y empleados públicos de la DGT. No es lo único que se pone en tela de juicio por parte de la AEA, ya que este organismo sostiene que los drones no cuentan con sistema metrológico.

En ese sentido, al no contar con esa característica, las multas impuestas por los drones, «solo tienen carácter de ensayos voluntarios de equipos que no garantizan ni su buen funcionamiento ni la inalterabilidad de las imágenes». Una cuestión que suma a las dudas sobre la autoridad del personal que impone las denuncias y que hace que en AEA se recomiende a los conductores recurrir las posibles sanciones recibidas por este novedoso método de control de la DGT.